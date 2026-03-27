Retiren un iogurt de Carrefour per no especificar la presència de fruits secs i gluten a l'etiqueta

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha activat una alerta per retirar un iogurt estil grec "light", baix en greix, perquè inclou fruits secs i gluten i no s'especifica en l'etiqueta. El producte és comercialitzat per la marca del supermercat Carrefour i s’ha distribuït a diversos punts de l’Estat.
Les autoritats especialitzades recomanen a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies a aquests components que no el consumeixin i recomanen que, si ja l'han consumit, que consultin amb experts sanitaris per prevenir possibles reaccions al·lèrgiques perilloses.
Quin és el producte retirat?
Segons la informació facilitada per l’AESAN, es tracta d’un iogurt grec light de la marca Carrefour que es ven en packs de sis unitats de 125 grams cadascuna. En concret, el lot afectat, caduca el dia 26 d'abril.
La retirada d'aquest iogurt dels supermercats Carrefour s'ha fet per motius d'incompliments bàsics amb l'etiquetatge. Segons l'AESAN, les al·lèrgies alimentàries més comunes són a la llet de vaca, als ous, a la soia, al blat, als crustacis, a les fruites, als cacauets i a la fruita seca, com les nous. Per aquest motiu, s'han establert normes d'etiquetatge que obliguen a indicar la seva presència quan s'incorporen als aliments com a ingredients.
Segons la normativa, en els aliments envasats la informació sobre els al·lergògens ha d'aparèixer en la llista d'ingredients, havent de destacar-se mitjançant una composició tipogràfica que la diferenciï clarament de la resta de la llista d'ingredients. En absència d'una llista d'ingredients ha d'incloure's l'esment “conté”, seguida del producte.