Els cinc errors més freqüents que comets a casa a l'estiu i que la converteixen en un forn

Les onades de calor cada cop són més freqüents i intenses, fet que converteix mantenir la llar fresca en una qüestió no només de confort, sinó també de salut. Quan les temperatures pugen, és fàcil cometre alguns errors que fan que la casa acumuli encara més calor i obliguen a gastar més energia per mantenir-la fresca.
Per això, els experts recomanen tindre en compte alguns consells que eviten l'acumulació de calor a l'interior dels habitatges, com protegir-los de la radiació solar, afavorir la ventilació en les hores més fresques i fer un ús eficient dels sistemes de climatització.
Finestres i persianes sempre tancades
Mantenir finestres i persianes obertes en les hores de més calor és una de les equivocacions més comunes. Tot i que pot semblar una bona manera de refrescar l'habitatge, en realitat facilita l'entrada d'aire calent i de la radiació solar. Per evitar-ho, és recomanable mantenir-les tancades durant les hores centrals del dia i obrir-les quan la temperatura exterior baixa, aprofitant la ventilació natural.
Aparells elèctrics que generen calor
També és habitual utilitzar electrodomèstics que generen calor, com el forn, els fogons o fins i tot alguns petits aparells, just quan la temperatura és més elevada. Si és possible, convé optar per mètodes de cocció que desprenguin menys calor o reservar aquestes tasques per a primera hora del matí o al vespre.
Bona ventilació a l'interior
Un altre aspecte clau és afavorir la ventilació creuada. Obrir finestres situades en façanes oposades durant les hores més fresques facilita la circulació de l'aire i ajuda a expulsar la calor acumulada a l'interior de l'habitatge sense necessitat de recórrer tant a la climatització.
La il·luminació i l'aire condicionat també influeixen
La il·luminació també pot contribuir a escalfar l'habitatge. Les bombetes incandescents i halògenes desprenen més calor que els LED, per la qual cosa substituir-les i apagar els llums quan no siguin necessaris ajuda a reduir la temperatura interior i el consum energètic.
Fer un ús inadequat de l'aire condicionat pot disparar el consum elèctric sense millorar el confort. Els experts recomanen no posar-lo a temperatures massa baixes, mantenir portes i finestres ben tancades mentre funciona i fer-ne un manteniment periòdic perquè conservi tota la seva eficiència.
Decoració excessiva a la llar
Finalment, els materials de construcció i decoració també tenen un paper important. Les superfícies fosques o amb una elevada conductivitat tèrmica retenen més calor, mentre que els acabats clars, els aïllaments adequats i les finestres eficients contribueixen a mantenir una temperatura més estable dins de casa durant els mesos d'estiu.