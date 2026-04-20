El mètode per aprofitar al màxim el sabor de l'all, segons un xef

L'all és un d'aquells aliments imprescindibles per a moltes receptes. Malgrat que pot passar una mica desapercebut en algunes ocasions, l'all sempre afegeix un punt més de gust i de profunditat als plats. Per alguns, fins i tot, és un imprescindible en les seves receptes. Ara bé, en algunes ocasions l'all sembla que no tingui gust de res. Això es deu, tal com constaten alguns xefs, al mètode utilitzat per tallar-lo, ja que en funció de la forma com es faci l'all potencia el plat o no.
El xef David Guibert, conegut com a Davidguibertchef a les xarxes socials -on fa vídeos de divulgació culinària-, assegura que tallar l'all com ho fan els cuiners professionals pot ajudar a resoldre molts dels problemes de sabor que es produeixen amb aquest aliment. El primer error, el qual desaconsella, és tallar l'all en rodanxes grosses des de la punta, ja que d'aquesta manera no s'esprem del tot el potencial de l'all. En canvi, l'expert recomana donar-li un cop sec d'entrada per obrir-lo.
Aquest és el millor mecanisme per incorporar aquest aliment en algunes receptes, especialment de salses. Quan s'obre l'all amb un cop sec, el seu sabor apareix més pronunciat, cosa que afegeix profunditat en alguns plats. L'altra manera de tallar l'all, segons el xef i divulgador a xarxes, és tallar-lo a rodanxes molt fines. Recomana treure la base de l'all per poder recolzar els dits sobre i facilitar la tasca de tallar-lo. Aquesta forma és ideal per receptes que incloguin cuinar un tros de carn o peix.
Recomanacions culinàries
Alguns dels utensilis més habituals de la cuina poden ser més perillosos del que penses. Materials com certs plàstics poden degradar-se amb l'ús, la calor o el pas del temps, i acabar alliberant substàncies potencialment nocives per a la salut. Per això, els experts recomanen revisar alguns utensilis habituals i substituir-los per alternatives més segures. Des de la botiga Cero Residuos fan èmfasi en quatre objectes que segurament tens a casa i que cal reconsiderar.
En primer lloc, les taules de plàstic són un dels objectes més qüestionats. Amb cada tall, la superfície es degrada, de manera que pot alliberar petites partícules de plàstic que acaben als aliments. A més, les marques dels ganivets poden acumular brutícia i bacteris. Per això, els experts suggereixen optar per taules de fusta, que són més resistents, duradores i, si es mantenen bé, més higièniques.
Un altre element habitual és el paper de forn. Tot i que és pràctic per evitar que els aliments s'enganxin, aquest està recobert amb una capa antiadherent que fa que no es pugui reciclar. Una alternativa que recomanen des de la botiga són les làmines de silicona reutilitzables, que no alliberen substàncies tòxiques, es poden rentar fàcilment i tenen una vida útil molt llarga.