El costum diari que tenen les persones que viuen més de 90 anys

Envellir és inevitable, però es pot fer de la millor manera i en les millors condicions possibles: cuidant el cos i la ment de manera conscient. Per a avançar en aquesta direcció, l'estil de vida juga un paper decisiu. L'especialista en nutrició Yolanda Rodríguez, del HLA Hospital La Vega, va exposar recentment en una jornada dedicada a la longevitat saludable que les bases estan en els hàbits quotidians.
Diversos estudis recents reforcen aquesta tendència i demostren que canvis modestos, però constants en els hàbits quotidians poden tenir un efecte significatiu en l’esperança i la salut vital. Per exemple, una investigació publicada a eClinicalMedicine conclou que petites millores en la dieta, la son i l’activitat física podrien allargar la vida saludable fins i tot diversos anys si es combinen de manera consistent.
Quins són els millors hàbits?
Entre les recomanacions de Rodríguez destaca, en primer lloc, mantenir una alimentació equilibrada, és a dir, prioritzar productes frescos i de temporada, estructurar la dieta amb carbohidrats de qualitat —presents en fruites, verdures, cereals i tubercles—, proteïnes variades com a peix, llegums, ous o carns magres, i greixos beneficiosos procedents de l'oli d'oliva, la fruita seca o l'alvocat.
En segon lloc, recomana moviment diari per poder mantenir un pes adequat. Per aquest motiu, expressa que cal practicar exercici amb regularitat per millora la mobilitat i, a més, reduir el risc de caigudes i problemes cardiovasculars. A mitjà i llarg termini, aquests hàbits contribueixen a preservar la funció cognitiva, disminuir la inflamació i prevenir malalties cròniques, fet que no implica que es deixen de banda els controls mèdics periòdics.
Rodríguez també destaca com un bon hàbit per a una longevitat saludable mantenir una hidratació adequada, així com dormir bé i evitar consum de drogues com el tabac o l'alcohol. Aquestes conclusions estan en línia amb altres estudis epidemiològics que han vinculat estils de vida saludables amb un risc menor de mortalitat i de malalties cròniques. Seguir aquests cinc hàbits saludables —incloent activitat física regular, dieta equilibrada, no fumar, consumir alcohol amb moderació i dormir suficient— pot allargar l’esperança de vida en dones i homes de mitjana edat de manera considerable.
Aquest conjunt d’evidències dona suport a la idea majoritària entre professionals de la salut avui dia: no existeix una fórmula màgica per viure més anys, però sí un conjunt de decisions diàries que milloren tant la longevitat com la qualitat de vida.