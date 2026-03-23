El mètode que pot evitar les biòpsies per detectar el fetge gras: el paper clau del microbioma intestinal

La malaltia hepàtica per esteatosi associada a disfunció metabòlica (MASLD, en anglès), més coneguda com a malaltia del fetge gras, és una síndrome metabòlica produïda per una acumulació crònica i excessiva de greix dins les cèl·lules del fetge i no està relacionada amb el consum d’alcohol.
És una patologia cada vegada més freqüent en la societat que, tot i que en les primeres fases no sol presentar símptomes clars, si no es detecta i s’aborda a temps pot desencadenar problemes greus com inflamació crònica, fibrosi, cirrosi o, fins i tot, càncer hepàtic. Normalment, el diagnòstic definitiu s’aconsegueix mitjançant una biòpsia hepàtica invasiva.
Però un estudi de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI-CERCA) ha fet un pas més enllà i ha trobat la manera de detectar el fetge gras que no és invasiva per al cos.
El mètode que podria evitar milers de biòpsies
Una biòpsia és una prova mèdica que consisteix a extreure una petita mostra de teixit o cèl·lules del cos per analitzar-la al laboratori. Quan es tracta de diagnosticar el fetge gras, és el mètode més utilitzat i efectiu, però l'estudi de l'UVic-UCC ha mostrat el potencial que té el cribratge no invasiu de les anàlisis del microbioma intestinal (conjunt de microorganismes beneficiosos que habiten a l’intestí i que permeten mantenir-nos sans) per personalitzar el tractament d'aquesta malaltia segons la gravetat i les característiques de cada pacient.
El treball ha analitzat l’associació que hi ha entre un microbioma intestinal desequilibrat i el fetge gras i ha mostrat que les persones amb aquesta malaltia hepàtica, sobretot en fases més avançades, tenen un intestí amb menys diversitat de bacteris, cosa que podria estar relacionada amb l’evolució de la malaltia. Una pista important perquè suggereix que analitzant el microbioma es podria saber com és de greu el fetge gras.
Un estudi col·laboratiu
Han encapçalat l’estudi Marc Llirós Dupré, professor de Biociències i investigador del grup de recerca Bioinformatics and Bioimaging (Bi-Squared) de la UVic-UCC, i Xavier Aldeguer Manté, cap del grup de recerca en Malalties Digestives i Microbiota de l’IDIBGI-CERCA. La recerca, que va analitzar 8 individus sans i 46 diagnosticats amb fetge gras, s’ha basat en un estudi pilot prospectiu en el qual es van analitzar els diversos grups establerts pels clínics de la malaltia segons la pràctica clínica habitual i el patró del microbioma intestinal.
Es van estudiar mostres de femtes de pacients associats als diferents estats de la malaltia per tal d’observar canvis en la comunitat de microorganismes presents a les femtes. Aquesta recerca ha derivat en l’article “Preliminary insights into gut microbiome shifts as screening proxy for MASLD disease progression”, pendent de publicar-se a Scientific Reports, publicació d’accés obert de la revista Nature.