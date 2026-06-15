El secret per mantenir els peus sans a partir dels 65 anys: així pots evitar dolor i lesions

Els peus són una de les parts del cos que més treballen al llarg de la vida, però sovint també una de les més oblidades. Suporten el pes corporal, permeten caminar i són fonamentals per mantenir l'equilibri.
Amb el pas dels anys, però, augmenta el risc de patir molèsties, infeccions o lesions que poden acabar afectant la mobilitat i la qualitat de vida. Per això, els experts insisteixen en la importància de revisar-los regularment i adoptar hàbits senzills de prevenció.
El doctor Italo Salvio recorda que molts problemes als peus tenen l'origen en causes aparentment quotidianes, com ara portar un calçat inadequat, tallar-se malament les ungles o no mantenir una higiene correcta. A més, algunes alteracions poden ser el primer indici de malalties com la diabetis, problemes circulatoris o trastorns neurològics.
Les molèsties més habituals
Entre les afectacions més freqüents hi ha les infeccions per fongs, com el peu d'atleta, que poden provocar envermelliment, descamació, picor o butllofes. També són habituals les durícies i les ungles encarnades, especialment quan es porta un calçat massa estret o inadequat.
També alerta dels galindons, deformacions a l'articulació del dit gros que poden causar dolor i dificultar la marxa. En alguns casos, aquestes lesions poden acabar requerint tractament especialitzat o fins i tot intervenció quirúrgica.
El paper clau del calçat
Un dels consells principals és escollir sabates còmodes i adaptades a la forma del peu. L'especialista recomana provar-les caminant uns minuts per assegurar-se que no pressionen cap zona, que tenen prou espai per als dits i que disposen d'una sola antilliscant.
També aconsella evitar els talons excessivament alts o el calçat massa ajustat, dues de les causes més habituals de lesions i deformacions als peus. Les sabates de bona qualitat, recorda, contribueixen a millorar l'estabilitat i reduir el risc de caigudes.
Revisar els peus de manera regular
Els experts recomanen inspeccionar els peus sovint per detectar possibles ferides, canvis de color, inflamacions o lesions, mantenir-los nets i secs, eixugar bé entre els dits després de la dutxa i tallar les ungles en línia recta són altres hàbits que ajuden a prevenir problemes. A més, es recomana consultar un podòleg davant qualsevol molèstia persistent i evitar tractar a casa lesions com els ulls de poll o les ungles encarnades. Un seguiment adequat pot evitar complicacions i contribuir a mantenir una bona mobilitat durant més anys.