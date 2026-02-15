El secret per ser feliç, segons una investigació de dècades de Harvard

"Ser feliç" s'ha convertit quasi en un mantra sobre el qual han reflexionat pel·lícules, llibres, filòsofs, psicòlegs i pseudogurús de l'autoestima. La recepta de la felicitat no s'ha desxifrat mai, ja que és una qüestió subjectiva i personal.
Així i tot, els investigadors de la Universitat Harvard no s'han rendit i durant dècades han dut a terme estudis de treball rigorós en diferents camps de la ciència i a través de diferents disciplines. L'objectiu? Tractar d'esbrinar quins elements afavoreixen el benestar emocional.
Les "claus" de la felicitat: un estudi de 80 anys
Una de les bases més sòlides en la recerca del "secret" de la felicitat és un projectes científic que s'ha dut a terme durant 80 anys sobre el benestar humà, un dels estudis més llargs sobre el tema, l’Estudi de Harvard sobre el Desenvolupament Adult, iniciat l’any 1938. Durant més de vuit dècades, els investigadors han seguit l’evolució física i psicològica de milers de persones, recopilant dades que han permès extreure conclusions de gran valor.
Les principals lliçons d’aquesta recerca de la clau de la felicitat apunten quatre eixos fonamentals: cuidar les relacions personals, prendre decisions conscients, desprendre’s del que resulta perjudicial i viure amb atenció plena. La importància de tenir bones connexions socials de qualitat s’ha revelat com un dels factors més determinants.
Tot i que sembla una situació fàcil, la realitat és que no ho és tant, ja que mantenir connexions socials de qualitat implica tenir temps i ganes per cuidar els nostres vincles d'amistat, familiars o parella. Aconseguir-ho és molt beneficiós tant per a la felicitat com per a la salut, per damunt de variables com els ingressos, l’estatus o la notorietat pública, segons es mostra a l'estudi.
Amb el pas dels anys, mantenir aquest benestar pot resultar més complicat, per aquest motiu, els experts subratllen la importància de començar a cuidar-se molt abans de la vellesa, apostant per hàbits que reforcen tant la salut física com la mental. La clau, conclouen, és aprendre a escollir allò que ens beneficia, reduir el pes de l’estrès i de les preocupacions innecessàries, i reservar temps per a activitats que aporten plaer i sentit.
En definitiva, es tracta de mantenir un equilibri saludable entre les diferents dimensions de la nostra vida, sense deixar d'estar presents en el dia a dia, és a dir, viure el present, però sense deixar de pensar en el futur i que això no ens suposi una angoixa vital. És per aquesta raó que és tan complicat trobar la felicitat i que sigui constant, ja que açò mai serà possible. Això no obstant, viure tranquil·lament tenint segurs els quatre factors que comenten a l'estudi de Harvard, és una de les claus per arribar a ser feliç.