Els farmacèutics alerten sobre els riscos dels kits antiressaca

Els anomenats kits antiressaca s'han popularitzat en els últims mesos, sobretot entre els joves i gràcies a les xarxes socials. Es tracta de paquets que acostumen a incloure vitamines, complements alimentaris, begudes amb electròlits o preparats d'herbes que prometen reduir els efectes de l'alcohol després d'una nit de festa. Els farmacèutics, però, adverteixen ara que els seus beneficis no estan avalats per l'evidència científica i alerten que, fins i tot, poden comportar riscos per a la salut.
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (MICOF) ha emès un comunicat en què recorda que "no existeix cap cura per a la ressaca" i que l'única manera realment eficaç de prevenir-la és moderar o evitar el consum d'alcohol.
No eliminen els efectes de l'alcohol
Segons expliquen els farmacèutics, no hi ha cap suplement, vitamina o remei popular capaç d'eliminar els efectes tòxics de l'alcohol ni de protegir l'organisme dels seus efectes. De fet, recorden que els símptomes de la ressaca responen a diversos processos fisiològics, com ara la deshidratació, les alteracions del son, la inflamació o l'acumulació d'acetaldehid, una substància que es genera quan el cos metabolitza l'alcohol.
Els experts assenyalen que el fetge processa l'alcohol a un ritme "relativament constant" i que aquest procés no es pot accelerar prenent complements alimentaris, vitamines o altres productes que es venen com a antiressaca.
Barrejar alcohol i medicaments
Un dels principals riscos, apunten des del col·legi, apareix quan aquests kits s'acompanyen del consum de medicaments després d'haver begut una gran quantitat d'alcohol. Alguns inclouen o indueixen a prendre fàrmacs com el paracetamol, l'ibuprofèn, l'àcid acetilsalicílic o fins i tot l'omeprazol.
En aquest sentit, els farmacèutics alerten que combinar alcohol amb determinats medicaments "pot augmentar el risc dels efectes adversos". Per exemple, el paracetamol pot incrementar el risc de toxicitat hepàtica, mentre que l'ibuprofèn o l'àcid acetilsalicílic poden agreujar la irritació de l'estómac i afavorir hemorràgies digestives, especialment després d'un consum elevat d'alcohol.
"Falsa sensació de seguretat"
Des del col·legi també alerten que aquests productes poden transmetre una falsa sensació de protecció. "La percepció errònia d'estar protegit pot portar a consumir més alcohol o a minimitzar els seus efectes sobre la capacitat de reacció, la coordinació i la presa de decisions", assenyalen. En aquest sentit, insisteixen que cap suplement és capaç de compensar els efectes de l'alcohol ni de reduir completament els riscos que comporta per a la salut.
Què recomanen els experts?
Davant l'auge dels kits antiressaca, els farmacèutics recomanen desconfiar dels productes que prometen prevenir o curar la ressaca i apostar per mesures que sí que compten amb suport científic. També aconsellen consultar el farmacèutic abans de prendre qualsevol suplement o medicament per alleujar-ne els símptomes.
Alhora, amb l'arribada de l'estiu i de les festes populars, quan el consum d'alcohol acostuma a augmentar, els professionals recorden que la millor manera d'evitar una ressaca continua sent la més senzilla: beure amb moderació o no consumir alcohol.