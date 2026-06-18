La beguda que has d'evitar quan tens gastroenteritis: «Pot provocar vòmits i convulsions»

Un dels remeis populars per fer front al mal de panxa és hidratar-se amb begudes riques en minerals, com ara l'Aquarius. Això, però, pot ser contraproduent, tal com indica el doctor David Calleja, que també fa tasques de divulgació a través de les xarxes socials. "A vegades, prendre Aquarius pot fer empitjorar molt la situació", assevera l'especialista.
El doctor Calleja admet que és molt comú prendre begudes isotòniques per cuidar-se davant una gastroenteritis, especialment a l'estiu. Ara bé, el remei no sempre és adequat, ja que, tal com recorda, aquestes begudes estan dissenyades per contrarestar la pèrdua d'aigua i d'electròlits a causa de la suor: "Aquestes [pèrdues] són molt diferents de les de la diarrea", argumenta l'especialista.
De fet, el divulgador científic assegura que les begudes isotòniques com l'Aquarius poden fer empitjorar molt la situació: "No tenen prou sodi i potassi, cosa que pot agreujar la deshidratació provocant-te vòmits i, fins i tot, convulsions o risc vital", exclama l'expert. En segon lloc, aquestes begudes també són contraproduents perquè contenen grans quantitats de sucre, cosa que empitjora les gastroenteritis. Per contra, l'especialista recomana prendre sèrums de rehidratació oral.
L'aliment que desinflama
Diversos experts recorden que alguns compostos naturals presents des de fa segles en l'alimentació poden aportar beneficis similars sense necessitat de fer una gran despesa. Així ho explica l'expert en suplementació i medicina natural Pablo Hernández Baeza al seu vídeo d'Instagram, en què revela l'aliment que "per menys d'un euro" ajuda a fer front a la inflamació.
Segons explica Hernández Baeza, existeix un ingredient natural, molt econòmic i gairebé oblidat, capaç d'ajudar l'organisme a activar els seus mecanismes de defensa davant la inflamació i a afavorir una millor salut cardiovascular: "Activa millor els mecanismes de defensa que qualsevol suplement del supermercat", destaca l'expert. Aquest aliment "ancestral" és la remolatxa o Beta vulgaris, que fa milers d'anys que s'utilitza en medicina tradicional per netejar les artèries, enfortir la circulació sanguínia, incrementar el rendiment i l'energia i "millorar la libido", subratlla l'expert.