La ciència desmenteix els «criptobros» sobre l'hàbit de moda: «És negatiu per la salut»

Segur que en els darrers mesos has vist a xarxes socials alguns vídeos de nois que associen èxit financer i disciplina personal amb rutines extremes, són els anomenats “criptobros”. En molts dels seus vídeos, que acumulen milers de visualitzacions a TikTok i Instagram, defensen que aixecar-se a les cinc del matí és una peça clau per augmentar la productivitat i “triomfar” en l’àmbit professional.
Tot i això, aquest missatge també genera debat, ja que diversos experts alerten que aquestes pràctiques no tenen en compte les diferències individuals en els ritmes de son i poden acabar reforçant una pressió poc realista sobre la productivitat.
Com afecta aquesta rutina de son?
La neuròloga i coordinadora del Grup d’Estudi dels Trastorns de la Vigília i el Son de la Sociedad Española de Neurología, Celia García Malo, adverteix que forçar-se a seguir horaris rígids sense tenir en compte les necessitats reals de descans de cada persona pot acabar tenint efectes negatius sobre la salut, com ara un dèficit de son sostingut.
Segons dades de la mateixa SEN, a Espanya més del 48% de la població adulta no gaudeix d’un son de qualitat i prop d’un 20% pateix insomni crònic. En aquest context, promoure rutines massa restrictives o desajustades amb les necessitats individuals pot acabar empitjorant un problema que ja té dimensió de salut pública. García Malo recorda que no dormir prou no afecta només al cansament del dia següent, sinó que també té conseqüències en el metabolisme, les defenses immunitàries, l’estabilitat emocional i diverses funcions cognitives.
En paraules seves, “llevar-se a les 5 del matí no és, per si sol, un hàbit saludable”. El que realment importa és a quina hora es va a dormir, quantes hores es descansa i, sobretot, com encaixa tot això amb la biologia de cada persona.
La importància del cronotip
En aquest sentit, un element clau és precisament el cronotip, és a dir, la tendència natural de cada individu a rendir millor en determinades franges horàries. Aproximadament la meitat de la població té un patró intermedi, mentre que la resta es distribueix entre persones més matineres o més nocturnes. Aquesta predisposició té una base en gran part genètica, de manera que intentar modificar-la de forma brusca pot provocar insomni, pitjor qualitat del son i afectacions en l’estat mental i cognitiu.
Segons l’especialista, hi ha persones amb tendència clara al matí, d’altres més actives a la nit i moltes situades en punts intermedis. El perfil més habitual a la població se situaria en una franja mitjana, amb horaris de son aproximats com ara de 23:00 a 7:00 o de 00:00 a 8:00.
Aquestes diferències no depenen simplement de la voluntat o de la disciplina. Per això, intentar forçar canvis dràstics com prediquen els "criptobros" a xarxes equival a contradir de forma constant el rellotge intern i, per tant, ser contraproduent amb l'objectiu de ser productius, ja que acaba reduint l'energia del cos per fer coses. En definitiva, millorar el son passa per entendre com funciona el propi organisme i adoptar hàbits realistes i saludables, en lloc de copiar rutines sense base científica.