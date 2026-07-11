Els dos trucs sorprenents d'un psicòleg per superar l'insomni

L'insomni afecta milions de persones i pot convertir les nits en un autèntic malson. Per descansar millor i profundament, sovint es recomana seguir el que s'anomena una bona "higiene de son", que fa referència a aspectes com anar a dormir sempre a la mateixa hora, evitar les pantalles abans de ficar-se al llit o reduir el consum de cafeïna, entre altres. El psicòleg Rafael Santandreu, però, considera que aquestes pautes, per si soles, en realitat no resolen el problema en la majoria dels casos.
"Anar a dormir sempre a la mateixa hora o no utilitzar pantalles abans de ficar-se al llit és un error", assevera Santandreu en una entrevista al Tot es mou de 3Cat. Segons el psicòleg, l'error rau en el fet que "la higiene del son no és ni la causa ni la solució a què la gent tingui insomni".
L'expert explica que l'origen de més del 80% dels casos d'insomni és psicològic. Per això, defensa que, més que centrar-nos exclusivament en els hàbits previs abans d'anar a dormir, cal actuar sobre la causa real del problema. "Ja intentem fer tot el que podem per dormir", assegura. Tot i això, moltes persones continuen despertant-se enmig de la nit malgrat seguir totes les recomanacions.
Segons Santandreu, hi ha dos factors principals darrere de l'insomni. El primer és la por anticipatòria a no dormir. És a dir, la preocupació i el neguit constant per si aquella nit es tornarà a repetir la falta de son. És aquesta ansietat la que acaba generant un cercle viciós: com més ho pensem, més ens costa adormir-nos.
D'altra banda, el segon motiu és que el cervell s'acostumi a dormir de manera "lleugera" i "interrompuda", assegura el psicòleg, que posa com a exemple els pares amb fills petits, que passen mesos dormint amb "l'antena posada" davant qualsevol alarma. Fins i tot un cop acaba aquesta etapa, l'expert explica que el cervell acostuma a mantenir aquest patró i a despertar-se amb qualsevol estímul, fins i tot pels mateixos somnis. Segons ell, la clau és reeducar la ment.
Dormir menys a propòsit
La primera proposta de Santandreu és sorprenent. "Per superar la por a no dormir cal dedicar una nit a la setmana a no dormir, a propòsit", assevera el psicòleg. En lloc de centrar tots els esforços a intentar adormir-se, Santandreu proposa ficar-se al llit amb un llibre o una revista i intentar mantenir-se despert. D'aquesta manera, defensa que s'aprendrà i es comprovarà que passar una nit despert al llit "no és una catàstrofe": "La por anticipatòria anirà perdent força", assegura.
Anar a dormir molt tard
La segona tècnica que proposa també es "paradoxal", assegura ell mateix. Santandreu proposa anar a dormir molt més tard de l'habitual -cap a la una o les dues de la matinada- i llevar-se d'hora igualment, per exemple, a les sis del matí, durant tres setmanes. L'objectiu, puntualitza, és arribar al final del dia amb més ganes de dormir, fet que afavorirà a un son més profund i reparador.
Després, de manera progressiva, el psicòleg planteja avançar l'hora d'anar a dormir fins a recuperar un horari normal. Així, l'expert apunta que "el cervell aprendrà a tornar a dormir profundament".