12 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Ni l'aire condicionat ni els canvis de temperatura: aquest és el veritable motiu pel qual ens constipem a l'estiu

Salut

Els experts recorden que els virus continuen sent la causa dels refredats i alerten que els espais tancats i amb poca ventilació afavoreixen els contagis

  • Una jove refredada, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de juliol de 2026 a les 16:52
Actualitzat el 12 de juliol de 2026 a les 16:55

Amb l'arribada de les altes temperatures, l'aire condicionat es converteix en un aliat imprescindible a casa, a la feina o al cotxe. Tot i això, és habitual sentir que "l'aire condicionat provoca refredats", els experts, però, insisteixen que aquesta creença és un mite.

Segons els professionals sanitaris, el responsable de les infeccions respiratòries no és l'aparell, sinó els virus i el risc d'emmalaltir augmenta quan es passa molt de temps en espais interiors amb poca ventilació, on els virus es poden acumular i transmetre amb més facilitat. En aquest sentit, l'ús de l'aire condicionat pot contribuir indirectament al contagi si les finestres romanen tancades durant moltes hores i no es renova l'aire de manera adequada.

El paper de la ventilació

Els experts expliquen que una ventilació deficient afavoreix la concentració de partícules en suspensió que poden contenir virus i, això, és especialment rellevant en oficines, comerços o habitatges on diverses persones comparteixen un mateix espai durant hores. També assenyalen que, quan un sistema d'aire condicionat funciona amb una humitat ambiental molt baixa, les mucoses de les vies respiratòries es poden ressecar, fet que pot reduir la seva capacitat de protegir l'organisme davant dels microorganismes, tot i que no és, per si sol, la causa d'un refredat.

Com utilitzar correctament l'aire condicionat

Per reduir els riscos, els especialistes recomanen mantenir una temperatura moderada —sense contrastos extrems amb l'exterior—, renovar l'aire periòdicament obrint les finestres i assegurar un bon manteniment dels equips, amb els filtres nets. A més, recorden que la principal mesura per evitar els contagis continua sent la higiene de mans i la ventilació dels espais compartits.

Escull Viure bé com la teva font preferida de Google

Et pot interessar