Ni l'aire condicionat ni els canvis de temperatura: aquest és el veritable motiu pel qual ens constipem a l'estiu

Amb l'arribada de les altes temperatures, l'aire condicionat es converteix en un aliat imprescindible a casa, a la feina o al cotxe. Tot i això, és habitual sentir que "l'aire condicionat provoca refredats", els experts, però, insisteixen que aquesta creença és un mite.
Segons els professionals sanitaris, el responsable de les infeccions respiratòries no és l'aparell, sinó els virus i el risc d'emmalaltir augmenta quan es passa molt de temps en espais interiors amb poca ventilació, on els virus es poden acumular i transmetre amb més facilitat. En aquest sentit, l'ús de l'aire condicionat pot contribuir indirectament al contagi si les finestres romanen tancades durant moltes hores i no es renova l'aire de manera adequada.
El paper de la ventilació
Els experts expliquen que una ventilació deficient afavoreix la concentració de partícules en suspensió que poden contenir virus i, això, és especialment rellevant en oficines, comerços o habitatges on diverses persones comparteixen un mateix espai durant hores. També assenyalen que, quan un sistema d'aire condicionat funciona amb una humitat ambiental molt baixa, les mucoses de les vies respiratòries es poden ressecar, fet que pot reduir la seva capacitat de protegir l'organisme davant dels microorganismes, tot i que no és, per si sol, la causa d'un refredat.
Com utilitzar correctament l'aire condicionat
Per reduir els riscos, els especialistes recomanen mantenir una temperatura moderada —sense contrastos extrems amb l'exterior—, renovar l'aire periòdicament obrint les finestres i assegurar un bon manteniment dels equips, amb els filtres nets. A més, recorden que la principal mesura per evitar els contagis continua sent la higiene de mans i la ventilació dels espais compartits.