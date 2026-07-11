L'error més habitual amb l'aire condicionat, segons un expert: «L'habitació es torna a escalfar i et despertes suant»

Moltes persones apaguen l'aire condicionat abans d'anar a dormir per estalviar electricitat o perquè ja han refredat l'habitació, però, segons l'expert en climatització Carlos Llull, aquesta és precisament una de les errades més freqüents. En un vídeo publicat al seu canal de YouTube, explica que apagar l'aparell i tornar-lo a engegar hores després obliga el sistema a fer un esforç molt més gran per recuperar la temperatura desitjada.
Llull recorda que els equips d'aire condicionat necessiten "més energia quan comencen a refredar una estança" i, en canvi, una vegada arriben a la temperatura programada, els models inverter redueixen automàticament la potència i mantenen el confort amb un consum molt inferior. Per il·lustrar-ho, l'expert posa un exemple molt entenedor: "Si a les deu de la nit l'habitació està a 29 graus i es programa l'aire a 24, l'aparell treballarà intensament fins a assolir aquesta temperatura", explica.
"Si quan arriba a la temperatura programada, l'apagues, l'habitació es tornarà a escalfar i a les tres de la matinada et despertaràs suant", assegura Llull, que afegeix que quan el tornis a encendre "l'aire condicionat haurà de treballar molt fort per tornar a refredar tota l'habitació". "Aquí és on hi ha l'error", resumeix. Segons Llull, els equips inverter moderns "no consumeixen al 100% durant tota la nit", sinó que s'autoregulen quan arriben a la temperatura marcada, fet que redueix considerablement el consum elèctric.
Quant costa tenir-lo encès tota la nit?
L'expert calcula que un aparell d'uns 1.500 watts funcionant durant vuit hores "molt exigit" pot tenir un cost aproximat d'un euro en electricitat. També subratlla que la despesa final depèn molt de l'aïllament de l'habitatge: "Moltes vegades no és tant el que consumeix l'aparell, sinó la calor que entra a casa. Si hi ha un mal aïllament o el sol hi toca tot el dia, haurà de treballar molt més".
Tot i això, els especialistes recorden que dormir tota la nit amb l'aire condicionat també pot provocar molèsties si s'utilitza incorrectament. Un flux d'aire fred directe durant moltes hores pot causar sequedat de gola, irritació nasal, tos, ulls secs o sensació de congestió en despertar-se.