Alerta de problemes de seguretat en assecadores d'una marca coneguda

Alerta important per als usuaris d'assecadores. El sistema d'alerta de la Unió Europea per a productes perillosos no alimentaris ha emès un avís sobre un problema de seguretat que afecta una sèrie d'assecadores d'un fabricant molt coneguda. Es tracta de models de la marca Hisense fabricats entre el novembre de 2024 i el març de 2025.
Ha estat la mateixa marca qui ha identificat el problema de seguretat en el cablejat del compressor, cosa que pot suposar danys en entrar en contacte amb la roda del tambor. Això pot produir el sobreescalfament de l'aparell, a més d'un possible mal funcionament i incidències en l'electrodomèstic.
La companyia, d'acord amb el reglament de la Unió Europea, ha notificat el problema de seguretat a les autoritats pertinents. Segons la informació disponible, el problema afecta assecadores que s'han venut a Espanya, a més d'altres estats europeus com França, Alemanya, els Països Baixos o el Regne Unit, entre altres.
Models d'assecadora afectats
Les assecadores Hisense afectades són els models DH5S102BB, DH5S102BB/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, DH5S102BW/UA i DH5S902BW. Tots ells han estat fabricats entre els mesos de novembre de 2024 i març de 2025. Per identificar-los, cal mirar l'etiqueta just a l'inferior de la porta de l'assecadora, tot i que si té un gomet verd vol dir que ja va ser inspeccionat i no comporta cap problema de seguretat.
Si es fa la comprovació i l'assecadora es troba afectada per l'alerta, el primer que cal fer és deixar d'utilitzar-la. Llavors caldrà contactar amb l'equip de suport per concertar una inspecció i la reparació a domicili, que ha de ser gratuïta. Hisense compta tant amb un canal d'atenció telefònic a través del +34 96046 8888 o per correu electrònic a través de la direcció productrecall.es@hisense.com.