Berga viu la passada de Dimecres al migdia sota una calor que marcarà la festa

El Passacarrers de Dimecres de Corpus al migdia ha estat protagonitzat per la meteorologia. I és que els 34 graus que marcava el termòmetre de la plaça Sant Pere minuts abans d'engegar la passada del Tabal i els Gegants no donaven marge a l'optimisme. Sigui com sigui, aquesta situació no ha minvat les ganes de Patum que tenen els berguedans i berguedanes que, tot i intentar concentrar-se en els punts amb ombra, han acabat omplint de gom a gom la plaça.

El recorregut del migdia està sempre caracteritzat per la il·lusió, sobretot la dels més petits que, enguany, veuen començar les seves vacances d'estiu en coincidència amb el tret de sortida de la festa. A més, el fet que sigui un acte de Patum sense pirotècnia també ajuda a apropar-hi més famílies. No obstant això, enguany s'han vist a la plaça diferents barrets. I no per protegir-se del foc, sinó del sol.

Les altes temperatures que les darreres jornades es viuen al conjunt de Catalunya també es noten de valent a la Catalunya Central. Per això, els actes del Corpus dins l'horari diürn seran els més sensibles pel que fa a les inclemències meteorològiques. "No hem previst cap mesura especial perquè no estem en cap llindar de temperatura extrema", ha apuntat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha incidit que "no serà la Patum més calorosa, però sí una de les que més calor farà".

Davant aquesta situació el batlle ha fet una crida al "sentit comú" i ha remarcat que "cadascú és responsable de la seva pròpia seguretat". En tot cas, ha recordat algunes de les recomanacions habituals en situacions de calor, com és la importància d'hidratar-se i protegir-se del sol, amb crema solar i barrets. En aquest sentit, ha fet referència a les fonts d'aigua repartides per diferents punts de l'anomenada Zona Patum, que si bé s'instal·len dins la campanya de consum responsable, seran un gran aliat en aquest Corpus marcat per la calor.

El Tabaler, en direcció al carrer Major

Lídia López

Una Patum "amb més sentiment"

La Patum d'aquest 2025 commemora tres efemèrides molt especials. En primer lloc, se celebren els 30 anys d'emissions en directe de la festa per Televisió del Berguedà. Així mateix, el novembre farà 20 anys que la Unesco va declarar la festa Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. I, a més, també fa dues dècades que el jove berguedà Josep Maria Isanta va ser assassinat en el decurs del Corpus.

"A escala personal, evidentment és una Patum diferent. És remoure i recordar el que va passar fa 20 anys", ha reconegut Sànchez, qui ha emfatitzat que "recordo perfectament aquella nit, minut a minut". La coincidència d'aquest aniversari fa que aquesta setmana de Corpus es visqui "amb més sentiment i molt especial", amb unes emocions que es remouran especialment en els escenaris previstos per recordar a Isanta.

El primer acte serà aquest vespre, en el decurs del Passacarrers del vespre, quan es durà a terme un salt davant de casa dels seus avis. D'altra banda, també s'ha previst una sorpresa entorn d'un dels salts dels Nans Nous, durant la Patum Completa. Així mateix, l'espai de Barraques també ha estat batejat amb el nom de Josep Maria Isanta, just al lloc on hi ha el mural dedicat al jove. "El millor homenatge possible és que no torni a passar mai més", ha conclòs l'alcalde.

Amb tot, Sànchez s'ha mostrat esperançat perquè l'edició d'enguany de la festa berguedana se celebri amb normalitat i molta alegria, convidant a tots els patumaires a gaudir-la: "Aquesta Patum, només demano que la gent entengui què és la festa, la respecti i l'estimi, tant si és de Berga com si venen de fora".