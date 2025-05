Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 9, 10 i 11 de maig

Celebracions populars, activitats culturals i una prova esportiva. Aquest és el menú del cap de setmana per gaudir al Berguedà, expectant de la meteorologia (sobretot en les propostes a l'aire lliure). Els més destacats són les Festes del Roseret de Sant Jordi de Cercs, Les Clàssiques de Berga i La Caminada de Montclar. Nació Berguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 9, 10 i 11 de maig.

Sant Jordi de Cercs escalfa motors per a la celebració del Roseret d'aquest 2025. L'acte estel·lar del programa serà la 57a Cargolada Popular el diumenge, tot i que l’agenda inclou activitats pensades per a tots els públics i de temàtiques diverses. Les festes es desplegaran aquest cap de setmana, del 9 a l’11 de maig, en diferents espais del nucli. Consulta el detall del programa, aquí.

El Casal Panxo posa en marxa una nova edició dels Divendres Panxo, el cicle uneix la divulgació sobre els temes que interessen l’agrupació amb activitats d’oci i cultura, connectades pels sopars populars al pati del local. El tret de sortida és aquest divendres, 9 de maig, amb la xerrada sobre el Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (19.00 hores) i el concert de Jara Mago (22.30 hores).

Primavera Romànica

La Biblioteca de Gironella celebra la 2a edició de la Primavera Romànica, un cicle d’activitats que parteix del Fons Especial d'Art Romànic que disposa l’equipament. Aquest divendres, a les 19.00 hores, l’historiador i arqueòleg Pere Cascante oferirà una xerrada per parlar de L’origen del monacat i de l’art romànic al Berguedà en el marc de la Catalunya Vella.

Berga Antic

Berga Antic, la Fira d’Antiguitats i Col·leccionisme que se celebra mensualment a la capital del Berguedà, celebra una nova edició aquest dissabte, 10 de maig. La mostra s’ubicarà, com habitualment, al capdavall del passeig de la Pau, i s’hi podran trobar peces úniques i amb història. L’horari d’obertura és entre les 09.00 i les 14.00 hores.

El Club Esquí Berguedà i l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà tornen a unir esforços per celebrar una nova edició de Les Clàssiques de Berga. L'esdeveniment esportiu agrupa sota un mateix paraigua la Marató de Muntanya, la Berga-Rasos-Berga, la Berga-Queralt-Berga i la Correxics. Les curses es desenvoluparan els dies 10 i 11 de maig.

«Pols de diamant»

Dafnis Balduz i Albert Salazar protagonitzen Pols de diamant, l’obra que relata la història del Dani, que denuncia haver estat víctima d’una brutal agressió LGTBI-fòbica i el seu testimoni es torna viral. No obstant això, hi ha alguna cosa del seu testimoni que sembla no convèncer els investigadors del cas i, sobretot, l’opinió pública. Estigma i linxament mediàtic van plegats en aquesta peça basada en un cas real. La representació serà al Teatre de l’Ametlla de Merola, dins el Cicle de Primavera a l’equipament de la colònia, el 10 de maig a les 19.00 hores. Comprar entrades.

«No et vesteixis per sopar»

Carrilet Teatre presenta la funció No et vesteixis per sopar. Les funcions es desenvoluparan al pavelló d’esports de Puig-reig, el dissabte a les 22.00 hores i el diumenge a les 18.30 hores.

Montclar celebra aquest diumenge la 9a edició de la caminada popular al poble. Impulsada per l'Ajuntament de Montclar, la cita uneix en una mateixa jornada la pràctica esportiva, la descoberta de l'entorn natural del municipi i una cloenda gastronòmica amb un esmorzar autèntic. Una proposta rodona per mostrar els atributs d'aquest nucli del Baix Berguedà. La ruta segueix un recorregut circular de 14 quilòmetres apta per a tots els públics. Les inscripcions es poden fer anticipadament o el mateix dia de la caminada, just abans de sortir. La sortida serà des de la plaça de Montclar, entre les 07.30 i les 08.00 hores. Consulta tots els detalls aquí.

Sortida guiada a Sant Pau de Casserres

Visita per descobrir la història darrere l’església de Sant Pau de Casserres. La seva fundació i evolució, com eren les pintures que es van arrencar durant la Guerra Civil i què representen les que encara el vesteixen són alguns dels detalls que es relataran en l’activitat. L’explicació serà a càrrec de la historiadora Marta Sànchez, amb la col·laboració de la Societat d’Arqueologia del Berguedà. Serà l’11 de maig a les 11.00 hores.

Truitada Popular de Guardiola

Guardiola de Berguedà viu aquest diumenge la Truitada popular del municipi. A les 15.30 hores es començaran a cuinar les truites, que es repartiran a partir de les 17.30 hores. Per amenitzar la tarda, hi haurà una actuació del Grup Tiraval i una ballada de sardanes. L’activitat està prevista a la Font de l’Avellaner (es traslladarà a la sala polivalent en cas de pluja).

«De qui és el bosc?»

Musical a càrrec de les corals infantils de l’Escola Municipal de Música de Berga, amb intèrprets d'entre 6 i 12 anys. De qui és el bosc? és un musical fruit d’una adaptació del conte homònim publicat l’any 1976 per Mercè Canela amb text de Marc Donat i música de Josep Ollé. L’espectacle tindrà lloc al Teatre Municipal de Berga, l’11 de maig a les 18.00 hores, i està inclòs en la programació de la primera meitat de l’any de l’equipament cultural. Les entrades es poden comprar de forma anticipada i a taquilla.

«Molt lluny»

El Sergio viatja a Utrecht amb la seva família per assistir a un esdeveniment esportiu. Abans d’agafar el vol de tornada a Barcelona, pateix un atac de pànic i pren la decisió de quedar-se als Països Baixos. Incapaç de donar una explicació lògica als seus, talla el contacte amb el seu passat. Des d’aquest moment haurà de sobreviure sense diners, sense amics, sense casa i sense parlar l’idioma, fins que aconsegueixi trobar-se a ell mateix. Aquesta és la sinopsi de Molt lluny, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 i a les 20.30 hores, i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.