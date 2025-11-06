Un grup d'usuaris del Tossalet demana a l'Ajuntament de Berga que intervingui en el conflicte

El conflicte del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet suma un nou agent. Un grup d'usuaris ha presentat una instància a l'Ajuntament de Berga demanant la intervenció del consistori amb una funció de mediació per avançar cap a la resolució de les discrepàncies vigents. En aquest sentit, consideren que l'actual gestió de la Federació Catalana de Natació (FCN) no està a l'altura de les necessitats, compartint el seu neguit pel futur de l'equipament.
La demanda està secundada per les 300 persones que la signen, entre usuaris actius i famílies de nens i nenes que havien de gaudir del programa De cap a l'aigua, ajornat sine die per motiu de la vaga. Segons han destacat en l'escrit enviat als mitjans de comunicació, l'origen de la problemàtica sorgeix amb l'acomiadament de set treballadors al·legant la instal·lació d'una càmera de videovigilància en un vestidor, fets negats pel personal afectat i que, més aviat, acusa la direcció de repressió sindical.
El col·lectiu signatari considera que la FCN està duent a terme una "campanya de desprestigi" en contra dels 11 treballadors mobilitzats, els set acomiadats al juny i els quatre en vaga, començant precisament per un menysteniment al personal cessat: "Es diu amb cinisme que la vaga és minoritària", lamenten. De fet, el grup posa en dubte la causa al·legada pel fet que no s'ha presentat "cap denúncia ni cap prova", alineant-se amb la versió dels acomiadats.
D'altra banda, els usuaris firmants rebutgen els arguments expressats des de la gerència de la Federació en la missiva enviada a les famílies beneficiàries del programa dels cursos escolars suspesos temporalment. En concret, critiquen que s'afirmi que els vaguistes no s'avenen a negociar, incidint que l'única demanda que fan és que es readmetin els acomiadats. Cal tenir present que, en els intercanvis públics entre la concessionària i el sindicat representant, la CGT del Berguedà, sempre s'ha apel·lat a aquesta negociació, malgrat que sembla no produir-se. En paral·lel, també s'ha expressat l'altre grup de treballadors, carregant en contra de les raons de la vaga.
Per tot plegat, el grup d'usuaris i famílies recalquen que "valorem i exigim el caràcter públic del Tossalet", i per això demana a l'Ajuntament de Berga que encapçali la negociació, amb una funció de mediació entre les parts implicades, tenint en compte que l'equipament "es troba en risc". En aquest sentit, recorden que "l'esport és un bé que hauria d'estar a l'abast de tothom" i que, lluny de progressar, la concessionària "dona indicis de la voluntat d'abandonar el Tossalet". En definitiva, consideren que les administracions, tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal -promotor del programa escolar ajornat- "no poden posar-se de perfil davant del risc de perdre unes instal·lacions públiques vitals per la comarca".