Tercera etapa del Tour de França i última a terres catalanes, amb sortida a Granollers i arribada a Les Angles. Després de les victòries de Jonas Vingegaard, a la primera etapa, i d'Isaac del Toro, a la segona, avui ha estat el torn de Tadej Pogačar.
El ciclista eslovè de l'UAE Team Emirates s'ha imposat amb contundència i és el nou líder i mallot groc del Tour per davant de Vingegaard, que ha acabat segon a l'etapa d'aquest dilluns. L'etapa ha estat marcada per l'incendi forestal que crema a la Catalunya Nord. Les autoritats van decidir mantenir la tercera etapa de la cursa, però prohibint la presència de públic al tram nord-català del recorregut per garantir la seguretat i no interferir en les tasques d'emergència, concretament entre entre Ur i els Angles.
Classificació 3a etapa
- 1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)
- 2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
- 3. Richard Carapaz (EF Education - EASYPOST/usa)
- 4. Paul Seixas (Decatlhon CMA CGM Team)
- 5. Tobias Johannessen (UNO-X Mobility)
Classificació general del Tour
- 1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)
- 2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
- 3. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe)
- 4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG)
- 5. Juan Ayuso (Lidl-Trek)
Una etapa de muntanya
La tercera jornada, última en terres catalanes, és la més exigent físicament per als ciclistes, que han hagut de fer front a 195,5 quilòmetres amb 3.850 metres de desnivell positiu. La tercera etapa ha arrencat a Granollers i s'ha enfilat fins a Les Angles, culminant el llarg recorregut per Catalunya fins als Pirineus.
La dificultat va en augment a mesura que s'incrementa el desnivell, però també pels pics que es ressegueixen al llarg de l'etapa, com el Coll de Tosses, entre d'altres. L'última de les etapes en terres catalanes d'aquest Grand Départ ha passat pel Vallès Oriental, Osona, Ripollès així com la Baixa i l'Alta Cerdanya, amb importants afectacions de trànsit.
De nou, milers de persones han desafiat la calor per animar un dels millors cartells que ha presentat mai el Tour. A banda de Vingegaard i Tadej Pogačar, destacaven Paul Seixas -l'esperança francesa-, Remco Evenepoel i Florian Lipowitz -companys d'equip al Red Bull Bora-, els joves Isaac del Toro i Juan Ayuso així com els outsiders Egán Bernal i Tom Pidckok, entre altres.