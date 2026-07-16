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Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 17, 18 i 19 de juliol

Cultura i Mitjans

Consulta les activitats més destacades que s'han programat en ambdues comarques

  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026. -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 11:38

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol a les nostres comarques.

Vic: Festival Nits de Cinema Oriental

Del 14 al 19 de juliol se celebra a Vic la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Enguany es projectaran un total de 44 films procedents d'una desena de països, a més d'un munt d'activitats paral·leles. El certamen cinèfil també és cultura i gastronomia, i un refugi climàtic i futbolístic.

  • Què? 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental
  • Quan? Del 14 al 19 de juliol
  • On? Vic
  • Més informació

Sant Julià de Vilatorta: Festa Major 2026

Alegria, que és Festa Major! Sant Julià de Vilatorta celebra la seva festivitat del 17 al 27 de juliol amb una programació amb una quarantena d'actes i activitats per a tots els públics i gustos.

  • Què? Festa Major 2026
  • Quan? Del 17 al 27 de juliol
  • On? Sant Julià de Vilatorta
  • Més informació

Olost: festival Cantilafont

Els dies 17 i 18 de juliol se celebra el festival Cantilafont al Castell d'Olost. L'edició 2026 comptarà amb noms com Anna Andreu, Fillas de Cassandra, Sarah Anglada amb Rose Bif i la Cia. Manolo Alcántara amb Refugi. Una programació que es completarà amb els noms ja anunciats com són El Petit de Cal Eril, Nyandú, Edna Bravo i la Cia. Fèmut amb l'espectacle Clam.

  • Què? Festival Cantilafont
  • Quan? 17 i 18 de juliol
  • On? Castell d'Olost
  • Més informació

Borgonyà: Festa Major 2026

Del 16 al 27 de juliol, Borgonyà celebra la seva Festa Major. La colòni ha programat una vintena de propostes per a tots els públics, on destaquen els actes populars i familiars.

  • Què? Festa Major 2026
  • Quan? Del 16 al 27 de juliol
  • On? Borgonyà
  • Més informació

Vic: De Portes Endins 2026

Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.

Sant Hipòlit de Voltregà: Artot

De l'1 al 17 de juliol, Sant Hipòlit de Voltregà celebra l'Artot, un festival d'arts escèniques que omple carrers, places i espais naturals del municipi amb teatre, música, dansa, circ i gastronomia. El divendres 17 de juliol, dia de colenda del festival, és el torn d'Alosa.

  • Què? Artot
  • Quan? De l'1 al 17 de juliol
  • On? Sant Hipòlit de Voltregà
  • Més informació

Centelles: Lost Ranxx

Música electrònica, art i circ es troben a Centelles aquest dissabte 18 de juliol amb una nova edició del festival Lost Ranxx.

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