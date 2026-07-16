Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 17, 18 i 19 de juliol

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol a les nostres comarques.
Vic: Festival Nits de Cinema Oriental
Del 14 al 19 de juliol se celebra a Vic la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Enguany es projectaran un total de 44 films procedents d'una desena de països, a més d'un munt d'activitats paral·leles. El certamen cinèfil també és cultura i gastronomia, i un refugi climàtic i futbolístic.
- Què? 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental
- Quan? Del 14 al 19 de juliol
- On? Vic
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Sant Julià de Vilatorta: Festa Major 2026
Alegria, que és Festa Major! Sant Julià de Vilatorta celebra la seva festivitat del 17 al 27 de juliol amb una programació amb una quarantena d'actes i activitats per a tots els públics i gustos.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 17 al 27 de juliol
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Olost: festival Cantilafont
Els dies 17 i 18 de juliol se celebra el festival Cantilafont al Castell d'Olost. L'edició 2026 comptarà amb noms com Anna Andreu, Fillas de Cassandra, Sarah Anglada amb Rose Bif i la Cia. Manolo Alcántara amb Refugi. Una programació que es completarà amb els noms ja anunciats com són El Petit de Cal Eril, Nyandú, Edna Bravo i la Cia. Fèmut amb l'espectacle Clam.
- Què? Festival Cantilafont
- Quan? 17 i 18 de juliol
- On? Castell d'Olost
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Borgonyà: Festa Major 2026
Del 16 al 27 de juliol, Borgonyà celebra la seva Festa Major. La colòni ha programat una vintena de propostes per a tots els públics, on destaquen els actes populars i familiars.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 16 al 27 de juliol
- On? Borgonyà
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Vic: De Portes Endins 2026
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Sant Hipòlit de Voltregà: Artot
De l'1 al 17 de juliol, Sant Hipòlit de Voltregà celebra l'Artot, un festival d'arts escèniques que omple carrers, places i espais naturals del municipi amb teatre, música, dansa, circ i gastronomia. El divendres 17 de juliol, dia de colenda del festival, és el torn d'Alosa.
- Què? Artot
- Quan? De l'1 al 17 de juliol
- On? Sant Hipòlit de Voltregà
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Centelles: Lost Ranxx
Música electrònica, art i circ es troben a Centelles aquest dissabte 18 de juliol amb una nova edició del festival Lost Ranxx.