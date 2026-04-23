Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 24, 25 i 26 d'abril

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 24, 25 i 26 d'abril a les nostres comarques.
Manlleu: Primavera enCantada
Manlleu celebra una nova edició de la Primavera enCantada del 17 al 30 d'abril de 2026. Els carrers de la vila s'ompliran d'activitats culturals, educatives i festives per a tots els públics, tenint com a proposta central la diada de Sant Jordi.
- Què? Primavera enCantada
- Quan? Del 17 al 30 d'abril
- On? Manlleu
Roda de Ter: Fira de la Llavor
Roda de Ter celebra una nova edició de la Fira de la Llavor -la 14a edició-. Enguany tindrà lloc el cap de setmana del 25 i 16 d'abril per esdevenir de nou un punt de trobada al voltant del món rural, la biodiversitat i la sobirania alimentària. No faltaran a la cita les parades de planter, llavors i productes de la terra.
- Què? Fira de la Llavor
- Quan? 25 i 26 d'abril
- On? Roda de Ter
Calldetenes: Festival d'Arts al Carrer
Del 22 al 26 d'abril se celebra la 5a edició del Festival d'Arts al Carrer de Calldetenes (FACC), un certamen que busca aportar vida al poble a través dels murals a les façanes i un programa on tenen cabuda totes les disciplines artístiques. Entre el més destacat del cartell d'enguany hi ha l'actuació de Joan Garriga i el mariatxi galàctic, la mostra d'artesans, exposicions o tallers.
Sant Pere de Torelló: Fira de la Primavera
Sant Pere de Torelló celebrarà enguany la seva Fira de Primavera durant el cap de setmana dels dies 25 i 26 d'abril amb un atapeït programa d'activitats.
- Què? Fira de la Primavera
- Quan? 25 i 26 d'abril
- On? Sant Pere de Torelló
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.