El laberint de Junts

De sobte, els nervis s'han instal·lat a Junts. Una sèrie de factors han convergit perquè el partit de Carles Puigdemont travessi un moment de certa inquietud: enquestes adverses que situen Aliança Catalana com a competidora directa, el naufragi al Congrés de la delegació de competències en immigració, el futur del pacte amb el PSOE a Madrid i, sobretot, el malestar expressat per veus destacades del món municipal. Un còctel que situa Junts, una formació avesada a nedar a contracorrent i a gestionar situacions complexes des que va néixer, en un laberint. Aquests són tots els elements que l'integren i que s'hauran de resoldre durant el curs. Teòricament, sense eleccions a la vista.
Què farà Puigdemont?
És la gran pregunta, i la resposta és exclusivament a Waterloo. Tot indica que fins a principis del 2026, si així ho determina el Tribunal Constitucional (TC), Puigdemont podrà beneficiar-se definitivament de l'amnistia i abordar un retorn amb garanties a Catalunya. Si això passa, què farà? Es quedarà a primera fila, si cal ocupant l'escó al Parlament -en campanya es va comprometre a no fer de cap de l'oposició-, o bé cedirà pas? El seu lideratge no està qüestionat, però sí que hi ha veus ascendents -tant a la cúpula com al territori- que insisteixen, sempre en privat, que un retorn permetrà que vegi que la Catalunya d'avui en dia no és la mateixa que va deixar per anar a l'exili l'any 2017.
Quins reptes acumula Turull?
Jordi Turull, com a secretari general, és l'encarregat del dia a dia. Trepitja el territori, està en contacte amb els alcaldes, coordina l'acció política tant al Parlament com al Congrés i té un lloc privilegiat en la negociació amb el PSOE. En els últims dies ha hagut de fer front al malestar de part dels alcaldes, que reclamen canvis en el discurs i en la manera de funcionar a la cambra catalana. Ningú demana obertament canvis en l'organigrama, però són diversos els dirigents consultats per Nació que deixen clar que "se la jugarà" a les municipals. En clau local és bàsic el paper conciliador que està tenint Joan Ramon Casals. Queda pendent el candidat a Barcelona: Artur Mas ha confirmat que no s'hi veu.
Quins nous lideratges tenen aspiracions?
Quan un grup d'alcaldes demana canvis al Parlament, ho fan amb un nom al cap: Salvador Vergés. Cap de llista per Girona, sol·licitat al territori, capacitat per omplir mítings i dit fàcil a la xarxa social X, gaudeix de suports dins dels 35 diputats que composen el grup a la cambra catalana. "Si Puigdemont decideix deixar-ho quan torni, hem d'estar preparats. Hem de començar a projectar gent nova", remarca un dels dirigents consultats. Al Parlament hi mana Albert Batet, president de grup, amb Mònica Sales com a portaveu. El nom de Míriam Nogueras, ben vista pel líder a l'exili, no deixa de sonar per si ha de fer la mudança cap a Catalunya. I Antoni Castellà, vicepresident de Junts, també va cap amunt.
Què suposa la competència amb Aliança?
La demoscòpia indica que el creixement de l'extrema dreta independentista es produeix a costa de Junts. Quan el partit de Puigdemont posa sobre la taula la prohibició del vel, o bé uns quants alcaldes plantegen l'expulsió de migrants multireincidents, ho fan pressionats per Sílvia Orriols o perquè detecten que és un problema real per a la ciutadania? La direcció insisteix que es tracta de la segona opció. Estan en risc alcaldies actuals de Junts a causa de l'ascens d'Aliança? Algun candidat trencarà el cordó sanitari? Serà sostenible en el temps vetar els acords amb els ultres? La configuració del mapa municipal, en tot cas, marcarà el pas al que hagi de passar més endavant al Parlament.
Trencarà Puigdemont amb Sánchez?
Són diversos els dirigents de Junts que sostenen que Puigdemont està "preparant el terreny" per partir peres amb el PSOE arran dels incompliments de l'acord d'investidura. Tanmateix, aquesta setmana, després del fracàs de les competències en immigració, Turull ha preferit carregar contra Podem -que es va alinear amb la dreta i l'extrema dreta per tombar la delegació- que no pas contra els socialistes. A la tardor, en tot cas, "passaran coses", repeteixen al partit. Quines? De moment, Pedro Sánchez ja ha dit que continuarà governant encara que no tingui pressupostos, de manera que el component decisiu de Junts es pot diluir. Més giragonses per a un laberint ja prou complex per a Puigdemont.