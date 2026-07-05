El PP s'aficiona als «walk of shame» al Senat

Els que hagin vist Game of Thrones recordaran el walk of shame al qual una secta religiosa va sotmetre la temible Cersei Lannister. Una cosa semblant passa aquesta legislatura a Madrid. L'escenari no són els carrers de King's Landing, sinó el Senat. I la protagonista no és la mare del rei, sinó dirigents i exdirigents del PSOE, o persones de l'entorn del partit, a qui el PP crida a declarar en una mena de tribunal fet a mida, gràcies a la majoria absoluta que els populars tenen a la cambra alta. Mentre els jutges fan via amb les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez, els populars forcen en paral·lel compareixences per "condemnar" els principals implicats.
Aquesta setmana hi ha passat Gertrudis Alcázar, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. Però en els darrers temps hi han desfilat Sánchez, José Luis Ábalos, diversos ministres del govern espanyol, Santos Cerdán, Koldo García, Salvador Illa, Francina Armengol o Zapatero, entre altres polítics, alts càrrecs o empresaris que o bé els jutges o bé el PP consideren que tenen alguna cosa a dir sobre les causes que s'investiguen en relació a casos com el de les mascaretes, el cas Koldo, el cas Leire Díez o el cas Plus Ultra. Causes, totes elles, que assetgen el govern espanyol i el PSOE i posen en entredit el futur de la legislatura.
El PP ha olorat sang i fa temps que intenta precipitar la caiguda del president espanyol. La paradoxa és que Sánchez no té una majoria clara al Congrés, però tampoc la té Alberto Núñez Feijóo per promoure una moció de censura. En aquest interregne, els populars han trobat en la cambra alta espanyola un espai per accelerar les investigacions que, en alguns casos, ja hi ha en marxa als jutjats, crear un clima de corrupció generalitzada i anticipar condemnes abans de la sentència. En alguns casos, la condemna pronosticada al Senat ha acabat materialitzant-se als tribunals.
Passarà el mateix en el cas Plus Ultra? Aquesta setmana, la secretària de Zapatero es va negar a declarar. Podia fer-ho, perquè està investigada en la causa per tràfic d'influències que també afecta Zapatero, però això no va impedir als portaveus del PP furgar en les acusacions contra ella i en la suposada "traïció" de l'expresident espanyol, que no va defensar-la quan va declarar a l'Audiència Nacional. Els populars intenten que "Gertru" s'aculli a la via Aldama i col·labori amb la justícia, seguint el camí marcat pel Tribunal Suprem en el cas Ábalos? El jutge José Manuel Calama sosté que el despatx de Zapatero, coordinat per Alcázar, era el centre d'operacions de la trama i que la secretària tenia una paper decisiu a l'hora de donar cobertura formal a la documentació que s'utilitzava.
En el marc d'aquesta investigació, mentre el jutge ha citat per al 21 de juliol l'empresari Julio Martínez, amic de Zapatero, el PP ha tornat a citar l'expresident del govern espanyol. Ja ho va fer al març, i aleshores va defensar la seva feina d'assessorament i mediació, va negar cap mena de relació amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni haver intercedit amb Sánchez o Ábalos perquè es produís. Els missatges dels empresaris implicats que han recollit els investigadors diuen el contrari. Ara, Zapatero està investigat i és probable que es negui a declarar per no afectar la causa penal contra ell, però els populars en tenen prou que comparegui per tenir el seu "judici" al Senat, amb sentència coneguda.
Cerdán, en plena campanya
En el cas de Zapatero, Sánchez no l'ha deixat caure, encara. De fet, manté la confiança en l'expresident, el seu principal puntal al PSOE, i demana preservar la presumpció d'innocència. No va passar el mateix amb Santos Cerdán, del seu cercle més pròxim però que va ser apartat de tot arreu quan va transcendir la investigació de la Unitat Central Operativa (UCO). Cerdán ha comparegut dues vegades al Senat. La primera, quan encara era secretari general del PSOE i només hi havia rumors sobre la seva implicació en casos de corrupció. La segona, ja com a investigat en el cas Koldo per adjudicacions irregulars d'obra pública, després d'haver passat cinc mesos en presó preventiva, i en plena campanya a Extremadura. El calendari també és important.
Ja aleshores, el PP va donar per feta la participació de Cerdán en la trama de corrupció que investiga el jutge. L'UCO l'acusa de gestionar més de 600.000 euros en comissions a canvi d'adjudicacions, tot i que el seu nom apareix també en el cas Leire. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, li atribueix un paper de coordinació en el grup que, presumptament, intentava torpedinar investigacions judicials i policials que afectessin al PSOE o al govern espanyol. Cerdán ho nega tot i diu que és víctima d'una persecució política pel seu paper com a arquitecte de "majories impossibles". El seu paper d'interlocutor amb Junts i la fotografia amb Carles Puigdemont, diu, ha tingut conseqüències.
No se sap si Zapatero i Cerdán seguiran el mateix camí que Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció. La seva implicació en el cas mascaretes ja s'insinuava al Senat quan Ábalos hi va comparèixer el 2024. "No hi ha proves contra mi i estic sotmès a un judici paral·lel", va denunciar l'exministre, aleshores en una segona fila però encara diputat al grup mixt del Congrés. El PP li va retreure els seus vincles amb Koldo García, també condemnat, i li va preguntar pel comissionista Victor de Aldama, que finalment va col·laborar amb la justícia i va facilitar una condemna exemplar del Suprem. Des de la presó, Ábalos ha insistit que el seu judici estava sentenciat abans de començar, malgrat que els fets acreditats pel tribunal són clars.
Hi tornarà Sánchez?
Més enllà de Zapatero, amb compareixença encara sense data, el pròxim walk of shame que té previst executar el PP al seu tribunal particular és el de la ministra Sara Aagesen, la setmana vinent, pel rescat de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació sobre la SEPI, la "cova de la corrupció sanchista" segons els populars. Hi tornarà Sánchez, al Senat? El president del govern espanyol ja hi va comparèixer l'octubre de l'any passat i va titllar la comissió del cas Koldo de "circ". L'objectiu del PP era situar Sánchez com a màxim responsable polític dels casos que afecten el seu partit -va ser ell qui va designar Ábalos i Cerdán-, en la línia del que ha anat fent al Congrés els últims mesos, a mesura que les causes han anat agafant més envergadura. Aquell dia, però, al Senat, Sánchez ho va negar tot i va sortir més aviat reforçat de la compareixença. El gran titular se'l van endur les ulleres del president.