Els tres utensilis de cuina que una experta recomana deixar d'utilitzar: «Poden alliberar substàncies nocives»

La cuina és plena d'objectes que fem servir cada dia sense plantejar-nos si poden tenir algun efecte sobre la salut. Tàpers, paelles o espàtules formen part de la rutina de milions de llars, però alguns d'aquests utensilis poden alliberar substàncies potencialment perjudicials quan es deterioren o s'utilitzen de manera inadequada.
Així ho explica la divulgadora sobre salut Sofia (@blwrecetasfaciles) a xarxes socials, que demana revisar tres objectes molt habituals a la cuina perquè, segons assegura, "contenen substàncies relacionades a malalties molt greus com la tiroide o el càncer".
Els tàpers de plàstic al microones
El primer objecte que posa sota el focus són els recipients de plàstic utilitzats per escalfar aliments al microones. Segons explica, la calor pot afavorir la "migració de talats, que passen del tàper al teu menjar", destaca la divulgadora i afegeix que són compostos que "alteren el sistema endocrí".
Les paelles antiadherents ratllades
Un altre dels utensilis que recomana substituir són les paelles amb el recobriment antiadherent deteriorat. "Quan s'escalfen a més de 360 graus alliberen PFOS o àcid heptadecafluorooctano sulfònic", que són uns químics tòxics que el cos no és capaç d'eliminar fàcilment. Quan la superfície està molt desgastada o ratllada, afirma que pot augmentar la degradació del material si se sotmet a temperatures elevades.
Cal tenir en compte, però, que el PFOA ja fa anys que no s'utilitza en la fabricació de moltes paelles comercialitzades a Europa. Tot i això, el compost químic està relacionat amb malalties hepàtiques.
Els utensilis de plàstic negre
Finalment, adverteix sobre alguns utensilis de plàstic negre, especialment si provenen de plàstics reciclats. "Si doblegues l'utensili i es posa blanc, és plàstic i allibera substàncies químiques en contacte amb oli bullent", adverteix la divulgadora. Diverses investigacions han detectat que alguns poden contenir retardants de flama bromats, unes substàncies que, en determinades circumstàncies, podrien migrar als aliments calents.
En definitiva, més que eliminar tots aquests productes de la cuina, els experts insisteixen que la clau és mantenir-los en bon estat o utilitzar utensilis d'acer inoxidable o de vidre en cas dels tàpers.