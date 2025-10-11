El «passeig de la gratitud», l'hàbit que recomana Arthur C. Brooks per ser més feliç

El reconegut acadèmic i escriptor, professor de Harvard i referent en estudis sobre benestar, Arthur C. Brooks, dedica una part important de la seva tasca a la divulgació i la seva presència als mitjans de comunicació i a les xarxes socials és molt notòria. En el llibre La madurez inteligente, comparteix un hàbit ideat per ell mateix i que defensa que permet viure el moment present i ser més feliç.
Es tracta del que anomena "el passeig de la gratitud", que consisteix fonamentalment a enfocar-se a pensar activament en els aspectes i successos positius de la vida mentre es camina. I és que, de la mateixa manera que ningú discuteix que fer esport de manera habitual és positiu per a la salud, argumenta, cal mantenir una rutina d'agraïment i bons pensaments.
Per això, recomana que cadascú disenyi un "programa de gratitud" propi i, en aquest sentit, fa una crida a incloure-hi "el passeig de la gratitud". Es tracta de reservar mitja hora cada dia per sortir a caminar a un ritme relaxat i regular i aprofitar aquesta estona per fer introspecció i reflexionar sobre les coses bones de la vida.
"Pot ser un èxit recent, un repte que hagis superat, una il·lusió que tinguis, les persones importants per a tu o qualsevol cosa positiva", explica. Aquest passeig pot ser el de camí a la feina o per anar a buscar els fills a l'escola, o un passeig sense rumb definit. La qüestió és aprofitar l'estona per fer l'exercici mental.
La característica comuna de les persones més felices
Més enllà dels hàbits, Brooks també detsaca la importància de la curiositat i l'aprenentatge continu com un motor essencial per cultivar emocions positives. "Les persones més felices són les que mai deixen d'aprendre", diu, però remarca que hi ha dues maneres d'aprendre, una per obligació i l'altre per curiositat, i és aquesta segona via la que realment fa que siguem més feliços, assegura.
Segons el reconegut acadèmic, quan una persona alimenta l'impuls de descobrir, seguir llegint, coneixent noves persones o explorant nous temes, s'activa l'interès i consegüentment s'obre la porta a una major satisfacció personal. Tot i això, puntualitza que l'objectiu no ha de ser acumular coneixements, sinó de mantenir la curiositat sempre activa, mantenir el desig de conèixer, entendre i sorprendre's. Això farà que et sentis més realitzat i enforteix la percepció de felicitat en el dia a dia.
La creença falsa que es pot ser feliç
El catedràtic ha compartit una intervenció pròpia on explica com la idealització d'alguns conceptes que envolten la humanitat i la vida són un error, com per exemple marcar-se objectius impossibles com arribar a ser feliç. "Tenim conceptes erronis de la felicitat. Tenim un munt d'errors que la cultura popular ens diu. Per exemple: "pots ser feliç". Això és una mentida. Còsmicament, no pots ser feliç perquè tindràs emocions i experiències negatives", alerta Brooks.