El remei natural per combatre els nervis i l'estrès en el dia a dia, segons una psicòloga

Bona part de la població catalana conviu amb situacions d'estrès o de nervis diàriament, la major part d'elles propiciades per l'àmbit laboral. Malgrat que és una sensació cada vegada més comuna, encara pot ser un impediment per fer vida normal. El cos, però, que és "molt savi", tal com comenta la psicòloga Elena Puig Guitart en un vídeo a les xarxes, té els seus propis mecanismes per ajudar-te a regular els nervis i l'estrès.
Aquest recurs, tal com relata, serveix per a tota mena de situacions: "Des de les més senzilles fins a les més complexes", argumenta l'especialista, que assegura que també és útil per plantar cara a l'ansietat. "Això seria una conversa complicada, una data límit per entregar una feina, un examen, una situació complexa en parella, amb uns amics, en família", exemplifica Puig Guitart.
Davant d'aquestes situacions, tal com assegura, el cos percep una sensació d'amenaça: "El nostre sistema nerviós autònom, que té dues branques, n'hi ha una que ens activa i ens prepara per a la lluita, i n'hi ha una altra que ens relaxa", argumenta l'experta. És precisament sobre aquesta segona on cal posar el focus per combatre les situacions més estressants del dia a dia.
El consell de la psicòloga
Per fer front a les situacions de nervis la psicòloga recomana la "respiració del 4-7-8": "És una respiració abdominal on la panxa s'ha d'inflar molt suau i desinflar suau", assevera. En concret, primer, s'ha d'agafar aire pel nas comptant fins a quatre. Llavors, aguantar la respiració fins a set segons i deixar-lo anar molt a poc a poc durant vuit segons traient-lo per la boca.
L'experta recorda que, per aconseguir una sensació de buidor que permeti relaxar-se, cal fer aquest mateix procés entre tres i quatre vegades sempre que sigui necessari: "La pots fer servir en situacions incòmodes, però també es pot fer servir per dormir. Jo el que diria és que la practiquis per defecte", recomana la psicòloga, que assegura que, fins i tot, es pot convertir en un hàbit rutinari.