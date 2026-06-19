Per què surten taques blanques a les dents? El senyal que no hauries d'ignorar

Segur que alguna vegada t'han aparegut taques blanques a les dents o has vist algú que les té. Aquestes marques poden tenir orígens diversos, però és un fenomen força habitual. Tot i que la major part de les vegades no comporten cap problema de salut important, poden despertar dubtes entre els pacients, especialment quan alteren l'aspecte del somriure o es manifesten en nens i adolescents.
Aquestes zones solen indicar una alteració de l'esmalt dental provocada per una pèrdua de minerals. La part bona és que té solució i que és la consulta més comuna al dentista, tot i això, les causes poden ser diverses, així com la gravetat de l'origen d'aquestes taques. Segons s'explica al web de la clínica dental Atlantida, normalment surten per una falta de mineralització de l’esmalt o bé per l’inici de càries.
Per què apareixen?
Una de les explicacions més freqüents és la fluorosi dental, una alteració que es produeix quan, durant la infància, les dents en formació reben una quantitat excessiva de fluor. També és habitual observar aquestes lesions després d'un tractament d'ortodòncia, especialment si la higiene oral al voltant dels bràquets no ha estat suficient. En aquests casos, la placa bacteriana afavoreix la desmineralització de l'esmalt.
Una altra de les causes pot ser la celiaquia, ja que és freqüent detectar taques blanques en persones celíaques sense diagnosticar, de manera que hi ha la possibilitat que totes dues estiguin relacionades, segons explica el web de la clínica dental.
Les taques també poden tenir l'origen en una hipoplàsia o hipocalcificació de l'esmalt, és a dir, en un desenvolupament incomplet o defectuós d'aquest teixit protector. A més, alguns cops a les dents temporals poden afectar la formació de les peces definitives, que poden sortir amb aquestes marques característiques.
Quan la taca respon a aquest tipus d'alteració i la dent es manté íntegra, sense cavitats ni risc de deteriorament, sovint no és necessari intervenir. Tot i això, si el pacient considera que representa un problema estètic, el dentista pot valorar diferents opcions segons l'edat i les característiques de cada cas.
Quins tractaments existeixen?
La manera d'eliminar les taques blanques dependrà del seu origen i de la seva profunditat. Entre els procediments més utilitzats hi ha la microabrasió de l'esmalt, la infiltració de resina o els tractaments d'emblanquiment dental, que poden ajudar a uniformitzar el color de les dents. Quan les lesions són més extenses o difícils de corregir, també es pot optar per col·locar corones amb finalitat estètica. Tot i això, els especialistes recomanen acudir a una revisió odontològica sempre que apareguin aquestes marques, tant en adults com en infants.