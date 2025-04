Aquests aliments empitjoren l'olor corporal

Quan pensem en la nostra olor corporal, és habitual associar-la directament amb la suor, l’activitat física o la manca d’higiene. Tot i això, hi ha un factor que sovint passem per alt i que pot tenir un impacte molt més gran del que imaginem: la nostra alimentació.

El que mengem pot influir significativament en l'olor del nostre cos, ja que alguns aliments contenen substàncies que, en ser metabolitzades, s’alliberen a través del suor i l’alè, alterant el nostre aroma natural.

Tot i que cada persona té una olor corporal única influïda per la genètica, els bacteris presents a la pell i l’estil de vida, diversos estudis han demostrat que la dieta juga un paper clau. En aquest article, t’expliquem quins aliments empitjoren l’olor corporal, per què ho fan i què pots fer per evitar-ho.

Aquests són els aliments que poden empitjorar la teva olor corporal

Diversos aliments, especialment si es consumeixen amb freqüència o en grans quantitats, poden fer que l’olor del teu cos sigui més forta o més desagradable. Aquests són els principals culpables:

1. All i ceba

Tots dos són rics en compostos de sulfur, especialment l’al·licina en el cas de l’all, que quan es metabolitza es converteix en substàncies volàtils que s’alliberen per la suor i l’alè. Això pot provocar una olor corporal intensa i persistent.

2. Carn vermella

Estudis recents han demostrat que les persones que consumeixen molta carn vermella tenen una olor corporal més fort i menys agradable. Això s’explica perquè la digestió de la carn genera substàncies que, a través del metabolisme, s’expulsen pel sistema sudorípar.

3. Espàrrecs

Els espàrrecs contenen compostos que es transformen ràpidament en derivats sulfurats, responsables d’una olor característica que es nota especialment en l’orina, però que també pot afectar la suor.

4. Espècies fortes

El curri, el comí, el fenigrec i altres espècies aromàtiques tenen olis essencials que poden ser absorbits pel cos i eliminats a través de la suor, deixant una olor persistent a la pell.

5. Alcohol i cafeïna

Aquestes substàncies estimulen les glàndules sudorípares i poden provocar una sudoració més intensa. A més, l’alcohol es metabolitza en acetaldehid, un compost que pot fer que el cos faci una olor àcida o agra.

6. Aliments ultraprocessats i rics en greixos saturats

Els aliments amb molts conservants, greixos i sucres refinats poden interferir en el metabolisme i afavorir la proliferació de bacteris a la pell, cosa que pot empitjorar l’olor corporal.

Quins aliments poden millorar la teva olor corporal?

Tot i que no hi ha una fórmula màgica per tenir un aroma corporal agradable, diversos estudis suggereixen que seguir una dieta rica en fruites i verdures pot millorar considerablement la percepció de l’olor del teu cos.

1. Fruites i verdures fresques

Les persones que consumeixen habitualment fruita i verdura tenen una suor amb una olor més suau i atractiva, segons una investigació feta a la Universitat Macquarie d’Austràlia. Es va descobrir que la seva suor tenia qualitats florals, dolces i afruitades.

2. Llet i derivats làctics baixos en greix

Els làctics com la llet descremada, el iogurt o el quefir aporten nutrients com la riboflavina (vitamina B2), que poden afavorir una millor regulació metabòlica i contribuir a una olor corporal més neutra.

3. Fruits secs i llegums

Rics en proteïnes i minerals com el magnesi, aquests aliments poden substituir la carn vermella en la dieta i contribuir a una millor olor corporal.

4. Aigua i infusions suaus

Una correcta hidratació ajuda a eliminar les toxines de forma més eficient i redueix la concentració de compostos odorífers a la suor. Les infusions de menta o camamilla poden tenir, a més, un efecte refrescant.