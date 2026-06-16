Mengem millor que mai… però cada cop estem més cansats, inflats i amb sobrepès

Vivim envoltats de consells sobre salut. Sabem què és un ultraprocessat, llegim etiquetes, comprem productes “fitness” i seguim comptes de nutrició a les xarxes socials. I, malgrat això, moltes persones continuen sentint-se cansades, inflamades i bloquejades amb el seu pes.
Com a nutricionista, és una realitat que veig cada setmana a consulta de nutrició: persones que “ho intenten tot”, que s'esforcen al màxim amb què mengen, però que continuen sense trobar-se bé. La pregunta és inevitable: si tenim més informació que mai… per què ens sentim pitjor que mai?
El problema no és només el que mengem
Durant anys ens han fet creure que la salut depenia només de calories, greixos o sucre. Però el cos humà és molt més complex. A la meva consulta m'agrada explicar que l'alimentació és només una peça del trencaclosques. Avui mengem amb presses, dormim poc, vivim hiperconnectats i gairebé mai descansem de veritat. I el cos ho nota.
L’estrès constant augmenta el cortisol, una hormona que, quan es manté elevada, altera la digestió, empitjora el descans i dificulta la pèrdua de greix. Per això moltes persones tenen inflor abdominal i digestions pesades encara que “mengin sa”. No és falta de voluntat, és un desequilibri del sistema.
El fals saludable i el màrqueting alimentari
Un altre problema modern és la quantitat de productes que semblen saludables… però no ho són tant. Barretes “fitness”, cereals integrals ensucrats, iogurts amb mil ingredients o snacks proteics ultraprocessats formen part del dia a dia de moltes persones que realment intenten cuidar-se.
El problema no és només el menjar, sinó la desconnexió amb el cos. Mengem seguint normes, però moltes vegades sense escoltar gana, sacietat o energia real. Hem passat de menjar per instint a menjar per conceptes.
El cos no necessita perfecció, necessita equilibri
Moltes persones no necessiten una dieta extrema ni restriccions severes. Necessiten tornar a menjar amb calma, descansar millor i simplificar. Caminar més. Dormir millor. Menjar aliments reals i de temporada. Reduir el soroll mental constant. Perquè la salut no es construeix amb perfecció, sinó amb coherència sostinguda en el temps.
Tornar a cuidar-se de veritat
Potser el gran problema actual no és que mengem pitjor. Potser és que vivim massa ràpid per escoltar què necessita el cos. Quan el cos està cansat, inflat o bloquejat amb el pes, no està “fallant”. Està intentant adaptar-se al ritme de vida modern.
I moltes vegades, el primer pas per tornar a trobar-se bé no és controlar més el menjar, sinó començar a viure amb una mica més de pausa. Recuperar la salut digestiva comença sovint per recuperar el ritme natural de la nostra vida.