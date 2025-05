Per què el suc de taronja no és tan beneficiós com et penses?

Durant dècades, el suc de taronja ha estat el símbol de l’esmorzar saludable. Associat a la vitamina C i a l’energia del matí, no és estrany que molts comencin el dia amb un got de suc de taronja natural. Però en els últims anys, els nutricionistes han començat a qüestionar l'hàbit de prendre suc de taronja al matí.

La raó? El suc de taronja, tot i que pot semblar un aliment saludable, pot tenir efectes no desitjats si es consumeix en excés. Què ha canviat, doncs, en la percepció d’aquest popular esmorzar?

El suc de taronja, un aliat?

Tot i ser una bona font de vitamina C i altres nutrients com el potassi i l’àcid fòlic, té un component que pot resultar problemàtic: la quantitat de sucre que té el suc de taronja. Quan prems la fruita per extreure'n el suc, es perd la fibra, la qual cosa fa que els nivells de fructosa, el sucre natural de la fruita, es presentin de forma més concentrada.

Com explica la nutricionista Kathy Alfaro, un got de suc de taronja (uns 250 ml), que serien aproximadament dues taronges) pot contenir fins a 40 grams de sucres simples, que equival a una gran càrrega de fructosa per al cos.

Com afecta el suc de taronja al colesterol i la salut?

La fructosa és metabolitzada principalment pel fetge, i quan es consumeix en excés, pot provocar un augment dels triglicèrids i una resistència a la insulina, el que incrementa el risc de patir diabetis o altres malalties cardiovasculars. A més, aquest excés de sucre pot generar els coneguts pics de glucosa en sang, que afecten el nostre metabolisme i poden contribuir a problemes de salut a llarg termini.

El problema no és que el suc de taronja sigui “dolent” per si mateix, sinó que, quan es converteix en un hàbit diari, pot afectar el nostre equilibri nutricional. El nutricionista Pablo Zumaquero fins i tot compara el suc de taronja amb begudes ensucrades com la Fanta, destacant que el procés de premsar la fruita elimina la fibra, que és la que ajuda a regular l'absorció de sucre.

Què diu la ciència sobre la quantitat de suc ideal?

Els experts adverteixen que el suc de taronja no ha de substituir la fruita en el seu estat natural, perquè així ofereix molta més fibra i nutrients. La clau està en la quantitat i la regularitat. Com recomana la nutricionista Alfaro, el millor és limitar el consum de suc de taronja a mig got (uns 150 ml) i prendre’l de manera esporàdica, no diàriament. Aquesta quantitat ja cobreix una bona part de les necessitats diàries de vitamina C, sense comprometre excessivament els nivells de sucre.

Quins són els riscos de consumir suc de taronja en excés?

Beure massa suc de taronja pot portar a un excés de sucre a la sang i, a llarg termini, augmentar els riscos de patir malalties cardiovasculars, diabetis i problemes metabòlics. Això és especialment cert si el suc es consumeix sense que s’acompanyi d’aliments que ajudin a moderar l'absorció de sucre, com la fibra de les fruites enteres.

La millor alternativa al suc de taronja: fruita sencera

Els nutricionistes suggereixen que la millor manera d’aprofitar els beneficis de la fruita és consumir-la en el seu estat natural, sense processar. Així, es manté la fibra, que ajuda a regular l’absorció del sucre i a mantenir els nivells de glucosa estables.

El consum de dues peces de fruita al dia, tal com recomanen les autoritats sanitàries, és una manera òptima de garantir els beneficis per a la salut sense els riscos associats al suc excessiu.