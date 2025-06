Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 6, 7 i 8 de juny

En diferents municipis de Catalunya és festa el pròxim dilluns, 9 de juny. Al Berguedà, la segona Pasqua s'acompanya de dues celebracions de relleu: la Festa Major de Puig-reig i la Patum de la Pietat. Nació Berguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 6, 7 i 8 de juny.

La segona Pasqua és sinònim de Festa Major a Puig-reig. El poble dona el tret de sortida al calendari de Festes Majors més grans de la comarca amb una agenda d’actes que va arrencar el 4 de juny i s’allargarà fins al 14. Ara bé, el gruix es desplega entre el 5 i el 9 de juny. Les activitats són variades i inclouen la cultura, la pràctica esportiva i l’oci, i han estat possibles per la sinergia entre l’Ajuntament de Puig-reig, la Comissió de Festes i les entitats del poble. Alguns dels destacats són el pregó amb Queralt Ambròs i els Correfocs del divendres, l’activitat al pump track i els concerts a l’Envelat de dissabte, l’espectacle al pavelló de diumenge i la Tornaboda del dilluns. També és un imperdible el servei del Carrilet turístic, de dissabte a dilluns. Consulta el programa complet.

La Patum de la Pietat

La Pietat de Berga desplega aquest cap de setmana la seva Patum. Se n’ocupa l’Agrupació de veïns i la comissió de festes del carrer de la Pietat, que després de més de 60 anys han aconseguit conservar l’esperit de les patums de barri que proliferaven a la ciutat. L’agenda arrenca el divendres amb la Cercavila pels carrers del barri acompanyada pels Entrompats Band (20.00 hores). El dissabte és el dia dels menuts: la Cia. de Jocs l’Anònima oferirà jocs als nens i nenes d'11.00 a 13.00 hores, i a partir de les 19.00 hores, se celebrarà la Patum Infantil. El diumenge, el programa inclou una sortida per anar a esporgar timó i plantes aromàtiques a Tagastet (08.00 hores), que continuarà amb el despertar general de les campanes i l’esmorzar popular (09.30 hores). A les 12.00 hores, tindrà lloc la Patum de Lluïment. Ja en la franja de tarda i vespre, es repartiran els premis del concurs de dibuix (18.00 hores) i se celebraran les tandes completes de Patum a partir de les 18.30 hores. Finalment, el dilluns clourà la festa amb la missa a l’església de la Mare de Déu de la Pietat (12.00 hores).

«Donem vida»

El Pavelló de Suècia de Berga acull Donem vida, un acte dedicat a la donació i trasplantament d’òrgans (divendres a les 18.00 hores). L’esdeveniment servirà per entregar l’estatueta honorífica pel 30è aniversari de l’Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya. Conduïrà l’acte Xavi Rossinyol i intervindran Andrea Corominas, regidora de Salut i Drets Socials; Josep Maria Martínez, president d'ATH.cat; Martí Manyalich, doctor i president de la Fundació DTI; Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments; i Salvador Vinyes, trasplantat i autor del disseny del guardó.

El Casal Panxo està desenvolupant els Divendres Panxo, el cicle que uneix la divulgació sobre els temes que interessen l’agrupació amb activitats d’oci i cultura, connectades pels sopars populars al pati del local. Aquest divendres, 6 de juny, es presentarà el llibre La Carta de Brest (1974-1979) amb els seus autors, Roser Valverde i Aleix Solé. La proposta musical serà amb Bum Titis, formació femenina que fa música folk amb instruments de corda i molta personalitat.

Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga protagonitzen Punt i seguit, una obra de teatre que reflexiona sobre la maternitat i la paternitat, replantejant la forma d’establir lligams entre adults i infants. El joc escènic explora el comportament dels infants a través dels cossos adults i les projeccions de pares a fills. L'estrena serà a Gironella, el 7 de juny a les 19.00 hores, a l’Espai el Blat. Les entrades costen 8 euros i es poden comprar anticipadament.

Festival de ballet solidari

L’Escola de Ballet M. Alba oferirà un espectacle solidari de dansa amb motiu de la 49a Gala de final de curs, en benefici de Càritas Parroquial de Berga. Les propostes que es presentaran inclouen gèneres diversos com el ballet clàssic, el jazz, la dansa urbana i la dansa contemporània. Serà el 8 de juny, a les 17.00 hores, al Teatre Municipal de Berga. El festival forma part de la programació de la primera meitat de l’any de l’equipament cultural.

«Una quinta portuguesa»

La desaparició de la seva dona deixa Fernando, un tranquil professor de geografia, completament devastat. Sense rumb, suplanta la identitat d’un altre home com a jardiner d’una quinta portuguesa, on estableix una amistat inesperada amb la propietària, endinsant-se en una nova vida que no li pertany. Aquesta és la sinopsi de Una quinta portuguesa, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00, i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.