El PP regala singularitat

La posició de les comunitats autònomes a la reunió del
Consell de Política Fiscal i Financera va seguir el guió previst. Les del PP es van acordat entre el govern espanyol i ERC perquè el consideren un oposar frontalment al model de finançament privilegi. Assumeixen que ells tenen una millora (els experts que assessoren la Generalitat valenciana defensen les virtuts del nou model), però la rebutgen perquè veuen Catalunya com la gran guanyadora del que van definir com . "Volen donar xampany i caviar a l'independentisme i a la resta el menú del dia sense postres i, el que és pitjor, precuinat per l'independentisme”, deia la consellera andalusa, Carolina España, del PP, talment com si els diners anessin als polítics (en tot cas serien els del PSC, que és qui governa) i no als serveis públics. "el model Junqueras"
Ella està en campanya i la vicepresidenta
María Jesús Montero és la seva rival electoral. Per ara sembla que Alberto Núñez Feijóo ha aconseguit dues coses importants per ell, però no necessàriament bones per als ciutadans dels territoris que governa el PP. i, per tant, s'estalvia gestionar les No presentarà un model alternatiu contradiccions entre els seus , amb interessos contraposats; i convèncer els seus presidents que en uns mesos serà a la Moncloa i que el seu govern encara els afavorirà més perquè podran barons repartir-se el suposat privilegi català. El que no sabem és què dirà de tot plegat Vox, que tant sí com no haurà de ser el serà el soci si vol ser president i que és contrari a l'estat autonòmic. Han aprofitat un debat que consideren innecessari per instar a "repensar-lo": que cadascú tregui les seves conclusions del que els pot rondar pel cap.
És evident que el
context polític, amb eleccions autonòmiques, sensació de fi de cicle de Sánchez i crispació a dojo, no és el millor per abordar i negociar una reforma del model. Però ara Sánchez té diners perquè l'Estat recapta més que mai. Per això es pot permetre mesures socials, oferir a les autonomies una quitança del deute, i un model de finançament on l'Estat posa 21.000 milions. Fent dringar la bossa dels diners intenta generar divisió al PP, però això només passarà si ell no transmet fermesa i projecte en la determinació d' esgotar la legislatura i si el model no té garanties de ser aprovat.
I per aprovar-lo a Sánchez li cal
lligar tots els socis de la investidura, entre ells a Junts. En aquest sentit, ahir i va assenyalar com a objectius a curt assegurar-se la recaptació de tots els impostos (és al pacte d'investidura del PSC amb ERC i Artur Mas va apuntar idees per "avançar cap al concert" Oriol Junqueras seguia ahir vinculant-hi la negociació dels pressupostos) i assegurar legalment el compliment de l'ordinalitat. Això voldria dir negociar i esmenar tant la LOFCA com la proposició de llei per recaptar l'IRPF que han presentat els republicans i que es debatrà la segona quinzena de febrer. El que diu Mas és, si fa o no fa, el mateix que deien Jaume Giró, el president de Junts al Maresme i Xavier Trias. Veurem si la direcció de Junts, temptada de bloquejar l'acord per no regalar un èxit a ERC, entra en aquesta negociació.
Ahir Montero va dir per sorpresa als governs del PP que no pateixin, que
si no volen l'acord que s'ha pactat en poden quedar fora renunciant, per tant, a l'aportació extra. És, més o menys, el que va passar el 1996 quan Andalusia, Extremadura i Castella-la Manxa, governades pel PSOE van rebutjar el finançament pactat pel PP i CiU al Majestic. Veurem si davant un model que pot prosperar aguanten la posició. Ves que si ho fan per un electoralisme lesiu per als seus ciutadans no acabi sent només Catalunya qui l'apliqui fent-lo realment singular.
