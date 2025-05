Una primavera que ens ha enganyat

Avui s'acaba una primavera -si més no, la climàtica- com les d'abans. Temperatures relativament a ratlla i molta pluja. El resultat? Paisatges verds, rius i rieres ufanosos i uns embassaments que freguen el ple.

La calorada d'aquesta setmana ens ha tornat a fer topar amb la realitat. Temperatures disparades per l'època -malgrat que no s'han arribat als rècords de maig registrats fa un parell d'anys- i les primeres nits tropicals, un dels elements que més impacten en la nostra salut i que tenen una afectació més desigual en funció de la renda.

L'estiu serà càlid. Sí, ja sabem que a l'estiu fa calor. Però, una vegada més, les temperatures estaran per sobre de la mitjana. L'única bona notícia, segons m'explica en Santi Segalà, cap de l'àrea de Predicció del Meteocat, és que no serà tan extrem com els del 2022 o el del 2023. Ara mateix, els pronòstics apunten a un estiu similar al de l'any passat.

Però més enllà si a casa nostra tenim una primavera suau o un estiu càlid, cal obrir el focus. El planeta encadena 21 dels darrers 22 mesos per sobre de l'escalfament d'1,5 ºC. I és una qüestió de pura física. Si el sistema planetari té més energia, aquesta s'ha de repartir en una regió o en una altra. Per tant, si nosaltres gaudim de temperatures més o menys agradables, vol dir que en altres continents han d'assumir la calor extra.

També cal tenir una mirada llarga i aquí les perspectives tampoc són bones. Aquesta setmana l'Organització Meteorològica Mundial ha actualitzat les previsions per al període 2025-2029. Hi ha el 80% de possibilitats que es torni a batre el rècord de calor anual fixat el 2024 i fins a un 70% que la mitjana de tots aquests anys se situï per sobre de l'escalfament d'1,5 ºC. En cap cas -com alguns mitjans han publicat- això significa “liquidar l'Acord de París”, però sí que consolida la tendència accelerada a superar aquest temut llindar. La primavera ens ha pogut enganyar, però la crisi climàtica és una realitat incontestable.

Les dessalinitzadores compensaran emissions amb la tala de boscos

És un titular que sobta, però que mostra com a vegades les coses són més complexes del que semblen. Una de les apostes de Catalunya per compensar les emissions és la gestió forestal sostenible.

