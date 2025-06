Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 13, 14 i 15 de juny

La recta final de l'espera patumaire culmina aquest cap de setmana. Per acompanyar-la, es podrà gaudir del Concert de Patum, els Quatre Fuets, la xerrada A l’entorn del Ball de l’Àliga i la Patum de les Andròmines. L'agenda a la capital també inclou la Diada Castellera dels Quatre Fuets i el 50è aniversari de l'Escola Santa Eulàlia, entre altres. En altres punts del territori, destaquen propostes com el Cuinaigua de Castellar de n'Hug o la Trobada d'Esbarts de Bagà.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 13, 14 i 15 de juny.

Festival de Senderisme Camina el Berguedà

Els dies 13, 14 i 15 de juny, el Berguedà acull una nova edició del Festival de Senderisme Camina el Berguedà , una proposta que permet descobrir a peu (i de manera pausada) la riquesa natural, històrica i cultural de la comarca a través de rutes guiades i activitats complementàries. El certamen reafirma enguany la vocació de posar en valor els camins com a patrimoni viu, i per vincular natura, la cultura i la comunitat a través del pas lent i l’escolta del territori. El programa de sortides.

El Casal Panxo està desenvolupant els Divendres Panxo, el cicle que uneix la divulgació sobre els temes que interessen l’agrupació amb activitats d’oci i cultura, connectades pels sopars populars al pati del local. Aquest divendres, 13 de juny, s’executaran les votacions i oficialització del cartell alternatiu de la Patum. La proposta musical serà Punkxada, una proposta "més desenfadada i animada, per escalfar els motors per Patum".

Patum de les Andròmines

Els Castellers de Berga i l’Associació de la Patum Infantil tornen a unir-se per celebrar la Patum de les Andròmines. La festa consisteix en que els nens i nenes s’acostin a la plaça de les Cols amb les seves figures de l’imaginari patumaire per fer un salt complet. Com a novetat, enguany hi haurà música en directe amb els Entrompats Bands i tots els joves músics que s’animin a portar el seu instrument. La jornada també inclou l’assaig dels menuts, un tast casteller, una ballada de swing i sopar popular (5 euros). Serà aquest divendres, a partir de les 19.00 hores. Més informació.

«A l’entorn del Ball de l’Àliga»

Què amaga la partitura del ball de l’àliga escrita per mossèn Marià Miró l’any 1912? El músic i compositor Lluís Gual Gasull exposarà els detalls i les modificacions musicològiques de la partitura que forma part del Fons Família Galderic Safont. La ponència s’ha programat a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga, el 13 de juny a les 19.00 hores. L’activitat s’emmarca dins el cicle d'activitats al voltant de la festa: La Patum tot l'any.

«Turandot»

Des de la Royal Opera House de Londres (en diferit). La captivadora òpera de Puccini sobre una princesa despietada i el seu misteriós pretendent. Una òpera d’amor i venjança, que inclou la famosa ària Nessun dorma. Tradició teatral xinesa i italiana per evocar un Pequín mític i ricament imaginat. Turandot és la projecció programada al Cinema Patronat per commemorar el 125è aniversari del Teatre Patronat. La projecció serà el divendres, 13 de juny, a les 19.30 hores.

Castellar de n'Hug acull aquest cap de setmana, 14 i 15 de juny, una jornada gastronòmica singular. S'anomena Cuinaigua i uneix dos dels elements més distintius del municipi: l'aigua i el pastoreig. El programa consta de demostracions culinàries i ponències, posant en escena plats típics de muntanya, elements vinculats a la transhumància i posant en valor productes de proximitat -incloent-hi l’aigua del Llobregat-. A més, compta amb la participació de cuiners amb una gran experiència com Ada Parellada, Pere Arpa o Cesc Rovira, entre altres. L'han organitzat l'Ajuntament de Castellar de n'Hug, l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i la Càtedra ATL.

50è aniversari de l’Escola Santa Eulàlia

Aquest 2025, l’Escola Santa Eulàlia celebra el seu 50è aniversari. Per commemorar l’efemèride, el centre obre les seves portes aquest dissabte i ha preparat activitats diverses com exposicions amb fotografies antigues, un conte, mostres de jocs tradicionals, projeccions d’entrevistes, una revista especial, i una xerrada amb alguns exdirectors i exdirectores del centre. La celebració s’allargarà entre les 10.00 i les 13.00 hores.

Caixa o Faixa

El concurs d’escalada de caixes de cervesa a la plaça de les Cols torna aquest 2025. L’organitzen conjuntament Peu de via i els Castellers de Berga, i té modalitat infantil (19.00h) i adulta (20.30h). Mentre s’executi el certamen, es podrà gaudir d’un sopar de pintxos. I previ al concurs, també s’ha previst l’assaig previ a la Diada dels Quatre Fuets de la colla (17.00h) i a presentació del conte La Patum Capgirada (16.00h). Tot plegat, al llarg de la tarda del 14 de juny. Els detalls.

La plaça de Sant Pere acollirà el XXVII Concert de Patum - Memorial Ricard Cuadra. La formació convidada i que lidera la primera part de l’exhibició és KamBrass Quintet (Guillem Cardona, Joan Pàmies, Maria Servera, Xavier Gil i Oriol Reverter), que actuarà juntament amb músics de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, dirigida per Robert Agustina. També han participat compositors com Lluís Gual, David Quintana i Cesc Badia, i es reforça el relat amb els testimonis anònims de la Patum. Enguany, l’organització també avança algunes sorpreses i nous arranjaments en la segona part del concert, quan s’interpreta un salt complet musicat de la Patum. El concert tindrà lloc el 14 de juny, a les 21.30 hores. Les entrades costen 15 euros amb cadira i 10 a peu dret.

35a Trobada d’Esbarts

Mostra dansaire tradicional a partir de l’Esbart. Serà el 14 de juny, a les 21.30 hores, a la plaça Tiraval de Bagà. Hi participaran l’Esbart Rosa d'Abril (Castellterçol), l’Esbart Dansaire Santvincentí (St. Vicenç de Castellet), l’Esbart Dansaire de Tarragona i l’Esbart Cadí (Bagà).

Diada Castellera dels Quatre Fuets

Els Castellers de Vilafranca, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Berga protagonitzen la Diada Castellera dels Quatre Fuets a Berga. Serà el 15 de juny, a la plaça Sant Pere, a partir de les 11.30 hores. L’agenda de la jornada arrencarà unes hores abans, a les 09.00 hores, amb les Matinades des de la plaça Santa Magdalena i la baixada en comitiva fins al Cinema Catalunya, i la cercavila des del Cinema fins la plaça a les 11.00 hores. El programa.

Els Quatre Fuets

El diumenge de la Santíssima Trinitat es porta a terme l'acte dels Quatre Fuets. Consisteix en dues actuacions de les maces que tenen per objecte provar els fuets que s'utilitzaran durant la festa de la Patum. També es fan salts de maces de la Patum infantil. Serà el 15 de juny, a partir de les 20.00 hores, a la plaça Viladomat. Prèviament (17.30h) se celebrarà el 69è Concurs nacional de colles sardanistes.