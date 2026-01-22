Ja no hi ha excusa

Dia intens ahir al diari. Dimarts vam acabar de matinada
evitant especulacions i donant una informació precisa sobre el tràgic accident a Gelida i l'afectació que, per a centenars de milers de persones, tindria el succés amb la suspensió del servei de Rodalies. Aquest dimecres vam informar puntualment des de la redacció de Barcelona i les edicions locals. Totes les notícies, els vídeos, el directe i les galeries que vam fer tenien sentit i valor: abans-d'ahir escrivia, arran del brutal accident a Andalusia, sobre la importància de cuidar el tren i avui en vull destacar tres que alcen més la mirada i expliquen on som amb Rodalies al nostre país.
D'una banda, la d'
Arnau Urgell Vidal que constata fins a quin punt la xarxa malgrat el descens d'usuaris. Explica com es troba, per les obres i els anys de poca inversió i de mala gestió, en situació d'extrema fragilitat fins al punt de "petar per tot arreu". De l'altra, la de ha col·lapsat David Cobo que ha parlat amb diversos experts sobre com la mala qualitat en un servei públic fonamental i que hauria de ser el transport de futur en tant que sostenible i popular. Finalment, agreuja la desconfiança sobre com és d'intolerable que Renfe i Adif (el govern espanyol) i el Govern siguin incapaços no només de millorar la xarxa i reduir els sinistres i incidències sinó de donar Oriol March opina la mínima atenció i informació exigible als castigats usuaris.
Dimarts a la nit ja sabíem que no hi hauria trens l'endemà, però ahir, a Sants, fins a les deu del matí les pantalles no van donar informació i els pocs informadors no sabien massa bé què havien de dir. I això que és l'estació més important del país!
Ahir ens deien que avui es reprendrà llevat de l'R4 per l'accident i l'R3 per les obres de desdoblament, que tindran transport alternatiu. Però l'executiu català no va acabar de "de forma progressiva" garantir que totes les línies funcionaran i a partir de quines hores ho faran. Avui es tracta, pel que sembla, d' acostar-se a l'estació i provar sort.
Renfe i Adif creuen que la infraestructura ja està a punt, però Rodalies pot ser avui víctima d'una de les habituals
vagues de zel dels maquinistes. Ara per la seguretat, com altres vegades han estat aturades encobertes contra que reclama la majoria política i social del país (a alguns treballadors els sembla defensable la gestió del ministeri per immobilisme corporativista), o per les condicions laborals. Sí que han convocat el traspàs a la Generalitat el 9, 10 i 11 de febrer. una vaga legal
És evident
la complexitat de la xarxa, la deixadesa dels governs espanyols, i que la crisi climàtica obliga a fer més adaptacions malgrat que no pot ser presentada com el problema més determinant. Fa més de vint anys que la situació s'arrossega, que els ministres i presidents espanyols han promès plans de xoc, pluges de milions i canviat els gestors. No se n'han sortit i no és una broma ni un tòpic dir que el contrast amb el funcionament de l'altra gran estructura de l'Estat a Catalunya -l'Agència Tributària- és feridor. I si, com deia ahir el conseller Albert Dalmau, l'executiu català, que té responsabilitat com a gestor del servei (l'atenció a l'usuari en depèn), s'hi està "deixant la pell" és evident que alguna cosa no es fa prou bé. Els canvis a operar quan s'assumeixi el traspàs hauran de ser més ambiciosos, i algú hauria d' assumir alguna responsabilitat.
Ahir el govern català i l'espanyol ni tan sols sabien dir amb certesa si el mur de contenció que va esclafar el tren de l'R-4 era de l'autopista,
que va quedar tallada a Martorell, o d'Adif i s'escudaven en què ho aclarís la investigació dels experts de Transports. El que sí que és una certesa és que els centenars de milers de catalans que cada dia usen el servei mereixen alguna cosa millor per part dels qui es van presentar com a gestors capaços. Avui no et perdis
El passadís
L'accident de Córdoba i el de Gelida seran investigats per la policia i la justícia, però també per la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF), que depèn del ministeri i que ja
tramita sengles expedients. El CIAF es va constituir el 2007 d'acord amb el que disposen les normatives europees, però diguem-ne que ha tingut ombres. El 2013 les institucions comunitàries en van criticar la falta d'independència per la forma com havien investigat el descarrilament d'un Alvia a la població gallega d'Angrois, on van morir una vuitantena de persones. La directiva europea exigeix que aquest òrgan ofereixi garanties de neutralitat i que els seus membres no estiguin vinculats a una empresa ferroviària o a un administrador d'infraestructures. Resulta que cinc dels set membres havien treballat a Renfe o Adif ocupant càrrecs directius. Els proposa el ministeri amb un mandat de sis anys i els ratifica o els veta el Congrés.
Vist i llegit
La revista de cultura futbolística
organitza cada any uns premis. Hi ha diversos guardons i també mencions que s'entregaran a Madrid el 9 de febrer. Alguns són per votació popular i hi pot participar qualsevol internauta. En el cas de la millor afició les nominades són quatre: la del Racing de Santander, la del Deportivo Mirandés, la del Bayern de Múnic, i la del Lleida CF (el club hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida). La revista recorda els Panenka problemes econòmics i institucionals del club i afirma que "malgrat tots aquests cops del destí, l’afició continua sent la mateixa. Aquells seguidors de pedra picada que han encoratjat els seus al Camp d’Esports per molta pluja que caigués, i que no s’han separat del seu equip tot i haver-hi un altre club esportivament millor posicionat a la ciutat". Podeu votar per la fidel afició blava aquí. Jo ja ho he fet! La cançó
Òscar Briz, nascut a Alcúdia, és un cantautor valencià amb una sòlida trajectòria. Fa uns anys al seu àlbum Youth, cantat íntegrament en la nostra llengua malgrat el títol, va incloure el tema "En el tren", una cançó costumista, que s'enganxa i que descrivia el plaer i la pau que pot donar un viatge en tren. El 2022 la va cantar amb motiu del cinquè aniversari d'À Punt Ràdio a l'estació del Nord de València.
