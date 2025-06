Felip VI entra a Montserrat per la porta de darrere

La visita dels reis espanyols a Montserrat aquest dilluns ha estat marcada per un fort desplegament policial i per protestes d'entitats i ciutadania que rebutgen la presència de Felip VI. L'entrada prevista per la plaça de Santa Maria s'ha descartat a última hora per evitar l'enfrontament amb els manifestants, i els monarques han accedit al recinte pel jardí dels monjos, on els esperaven Salvador Illa, el ministre Jordi Hereu i l'abat Manel Gasch. Hores abans, la BRIMO havia interromput la marxa de protesta de l'ANC, que ha denunciat identificacions i agressions policials.

La tensió s'ha viscut amb crits de "La muntanya és nostra!", "Montserrat serà sempre nostra!" i "Monarquia, guillotina!", dirigits també als Mossos i al president Illa. Des del peu del massís, Lluís Llach ha acusat el rei de ser hereu directe del franquisme i ha defensat que Catalunya "no vol cap Borbó". Membres del Consell de la República i altres entitats han accedit a la plaça allotjant-se prèviament als hotels del monestir. Entre el protocol de la visita, també s'ha vist l'exmembre de seguretat de la Casa Reial Jesús Alcantarilla, ara responsable de seguretat de l'abadia. Tot plegat, mentre grups de turistes accedien al recinte aliens al conflicte.